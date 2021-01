LONGi ganha o prêmio RETC "High Achievers" por excelente desempenho de módulo

XI'AN, China, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O centro de testes de energia renovável dos EUA (Renewable Energy Testing Center, RETC) lançou seu "Relatório de Índice de Módulo Fotovoltaico" (Photovoltaic Module Index Report, PVMI) para 2020. Depois de ganhar um prêmio "High Achievers" em 2019, a LONGi mais uma vez recebeu o prêmio por excelente desempenho após uma avaliação detalhada dos módulos fotovoltaicos globais pela RETC.

O desempenho da LONGi em três indicadores de confiabilidade, desempenho e qualidade a identificou como uma das três empresas a receber o prêmio. A empresa também se tornou o único fabricante de módulos a ter bom desempenho em todos os oito testes individuais, ressaltando a alta confiabilidade e excelente desempenho de seus módulos monocristalinos.

O PVMI oferece uma visão geral de alto nível dos testes relevantes realizados pela RETC dentro dos indicadores de confiabilidade, desempenho e qualidade, seguido de uma amostragem de dados de teste para reconhecer os melhores desempenhos e mostrar as grandes conquistas em manufatura.

Ser premiado como "High Achiever" geral e demonstrar desempenho superior sólido em todos os oito indicadores são uma comprovação da filosofia consistente da LONGi de oferecer produtos confiáveis aos clientes. Como a empresa líder mundial em tecnologia solar, a LONGi foca na confiabilidade do produto, desde o projeto à produção, oferecendo aos clientes módulos fotovoltaicos confiáveis e de valor agregado. O projeto do módulo começa com uma simulação teórica utilizando modelos ópticos, elétricos e mecânicos relevantes. A potência, eficiência, rendimento energético e confiabilidade do módulo serão considerados antes da finalização do projeto; para a seleção do módulo BOM, a empresa sempre manteve uma abordagem altamente cautelosa, garantindo a confiabilidade do produto no longo prazo. Além disso, a LONGi utiliza doping Ga para controlar o módulo LID mono PERC e também otimizou o processo de passivação por hidrogênio para mitigar a Degradação Induzida por Luz e Temperatura Elevada (Light and elevated Temperature Induced Degradation, LeTID).

Enquanto isso, para garantir a confiabilidade do módulo, a LONGi vai além dos requisitos de teste padrão, definindo uma variedade de métodos de teste diferenciados com base nos resultados de instituições de pesquisa conhecidas e especialistas terceirizados. Quanto ao processo de produção, equipamentos altamente automatizados não apenas melhoram a eficiência, mas também ajudam a garantir a estabilidade da produção. Um sistema de controle de qualidade abrangente garante a excelência do produto.

Sobre a LONGi

A LONGi conduz o setor fotovoltaico solar a novos patamares com inovações de produtos e relação custo-energia otimizada por meio de suas tecnologias monocristalinas inovadoras. A empresa fornece mais de 30 GW de wafers e módulos solares de alta eficiência em todo o mundo a cada ano, cerca de um quarto da demanda do mercado global. A LONGi é reconhecida como a empresa de tecnologia solar mais valiosa do mundo, com o maior valor de mercado. Inovação e desenvolvimento sustentável são dois dos valores centrais da empresa. Saiba mais: https://en.longi-solar.com

