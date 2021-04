LONGi Hi-MO 4m Serien Module führen den globalen DG-Markt in eine neue Ära

Bei der Einführungsveranstaltung kommentierte Dennis She, SVP von LONGi Solar: „LONGi wird weiterhin die F&E-Investitionen in technologische Innovationen erhöhen und die Produktionskapazität unserer DG-Solarprodukte auf 10 GW im Jahr 2021 erweitern. Der globale Markt für Hausdächer hat spezifische Anforderungen in Bezug auf Produktleistung und Ästhetik, und neben der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Solarprodukten ist LONGi bestrebt, unseren globalen DG-Kunden umfassende Energiedienstleistungslösungen zu bieten."