LONGi и KENO начинают сотрудничество с целью поставки высокоэффективных солнечных модулей мощностью 300 МВт для клиентов в Польше

СИАНЬ (Китай), 25 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi, являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических элементов, и компания KENO, входящая в число крупнейших дистрибьюторов в Гливице (Польша), недавно подписали соглашение об обеспечении поставок модулей мощностью 300 МВт в предстоящем году. Это очередной шаг в развитии долгосрочных взаимоотношений и расширении сотрудничества между производителем и дистрибьютором.

Сотрудничество между компаниями LONGi Solar и KENO развивается с начала 2019 года. Благодаря большой целенаправленной работе и активному сотрудничеству этих двух компаний фотоэлектрические модули LONGi в настоящее время усиливают свои позиции на польском рынке фотоэлектрических элементов. В связи с этим следует отметить, что, по данным Института возобновляемых источников энергии, KENO заняла первое место среди участвовавших в его исследовании компаний по совокупной мощности реализованных модулей, завоевав более половины местного рынка.

Все указывает на то, что в начале 2021 года правительство Польши снова запустит программу субсидирования фотоэлектрических систем под названием «Мое электричество» и выделит дополнительные средства на поддержку развития солнечной энергетики. Компании LONGi и KENO осознают, что результатом этих действий станет повышение спроса производящих потребителей на высококачественные модули, поэтому в 2021 году будет очень важно обеспечить высокий уровень складских запасов.

Поскольку KENO занимает крупнейшую долю на польском рынке, компании LONGi и KENO будут использовать свою рыночную конкурентоспособность в секторе солнечной энергетики для обеспечения конкурентоспособных технологий для клиентов таким образом, чтобы это способствовало крупномасштабному применению экологически чистых энергоносителей (или солнечной энергии) в Польше.

Руководитель отдела НИОКР компании KENO Тадеуш Огарек (Tadeusz Ogarek) прокомментировал это событие следующим образом: «Благодаря процветающему сотрудничеству и потенциалу рынка, масштабы развития которого увеличиваются с каждым годом, мы хотим быть уверены в том, что будем поставлять на внутренний рынок модули LONGi высшего качества и наращивать долю возобновляемой энергетики в Польше».

Старший вице-президент компании LONGi Solar Дэннис Шэ (Dennis She) дал следующие комментарии: «Компания LONGi всегда нацелена на предоставление нашим клиентам наиболее высококачественной и конкурентоспособной продукции для солнечной энергетики во исполнение своих обязательств по обеспечению экологически чистых и устойчивых энергоносителей (или солнечной энергии) по всему миру. Мы убеждены в том, что стратегическое сотрудничество с компанией KENO будет способствовать дальнейшему усилению присутствия LONGi на мировых рынках и расширению возможностей для ускорения глобального энергетического поворота».

Информация о компании LONGi

Компания LONGi выводит индустрию солнечной энергетики на новый уровень благодаря своим инновационным разработкам и оптимизированному соотношению мощности и затрат, обеспечиваемому революционными монокристаллическими технологиями. Компания ежегодно поставляет по всему миру высокоэффективные пластины и модули для солнечных батарей суммарной мощностью более 30 ГВт, что составляет около четверти спроса на мировом рынке. LONGi считается самой дорогой в мире компанией-разработчиком продукции для солнечной энергетики с высочайшей рыночной стоимостью. Двумя основными ценностями компании являются новаторство и устойчивое развитие.

Подробнее: https://en.longi-solar.com/

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