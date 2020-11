LONGi juntou-se às iniciativas EV100 e EP100 para continuar a injetar "energia verde" na ação climática!

XANGAI, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 7 de novembro, a grande ocasião da 3ª China International Import Expo (doravante denominada "CIIE") ainda estava em plena atividade. No pavilhão do Reino Unido, o fundador e presidente da LONGi, Li Zhenguo, anunciou o discurso de abertura "Net Zero carbon Photovoltaic, criado pela LONGi", e anunciou que a LONGi juntou-se oficialmente às iniciativas "EV100" e "EP100" do Climate Group. Este é outro feito para continuar a promover a ação climática após a LONGi unir-se à iniciativa RE100.

"Associamo-nos à EV100 e estamos comprometidos em dispor carregadores apropriados em todas as nossas instalações durante a próxima década para orientar mais de 50.000 funcionários ao redor do mundo na conversão de seus carros em EVs." O Sr. Li Zhenguo disse: "Ao mesmo tempo, estamos ancorando as metas de desenvolvimento da EP100 e comprometidos em instalar Sistemas de Gestão de Energia em todos os locais de produção e operação da LONGi; a meta é o compromisso de um esforço de dez anos para alcançar um aumento de 35% na produtividade energética até 2025." Li Zhenguo também disse "a LONGi continuará a focar na mudança climática global e na transformação de energia, reduzir continuamente as emissões de gases de efeito estufa nas empresas e alcançar benefícios econômicos e metas de proteção ambiental.

Helen Clarkson, CEO do Climate Group, parabenizou a LONGi por vídeo: "Estamos muito satisfeitos em ver a LONGi tornar-se a primeira empresa chinesa a participar de todas as nossas três campanhas – em energia limpa, transporte limpo e eficiência energética. Eles estão apresentando os próximos passos para empresas ambiciosas na China."

A redução das emissões nas próximas décadas será crucial para alcançar não apenas suas próprias Contribuições Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined Contributions, NDCs), mas também a meta global de 2C definida no Acordo de Paris de 2015.

A LONGi manterá a visão de "Utilizar energia solar, Construir um mundo verde", estabelecendo metas estratégicas, prestando rigorosa atenção às emissões de carbono no processo de produção e operação, e ao mesmo tempo compartilhando experiências de economia de energia, redução de emissão de carbono e desenvolvimento de novas tecnologias de energia para criar um ambiente de vida melhor para a humanidade e injetar "energia verde" no desenvolvimento sustentável do mundo.

Histórico:

A EV100 é uma iniciativa global liderada pela organização internacional sem fins lucrativos The Climate Group, que reúne empresas comprometidas em tornar o transporte elétrico o novo normal até 2030. Mais da metade de todos os novos veículos na estrada são destinados a frotas de empresas, por isso é crucial que os negócios liderem a mudança para veículos elétricos (EVs) por meio de suas decisões de investimento e influência em milhões de funcionários e clientes em todo o mundo.

A EP100 é uma iniciativa global da organização internacional sem fins lucrativos The Climate Group, que reúne um grupo crescente de empresas inteligentes em energia, comprometidas em fazer mais com menos para melhorar sua produtividade energética. Os membros estão impulsionando a inovação tecnológica e reduzindo as emissões, ao mesmo tempo em que fazem economias substanciais de custos e aumentam a competitividade - inspirando outros a seguirem seu exemplo.

