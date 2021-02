LONGi lança novo módulo Hi-MO 4m do tipo 66C para mercado global de Geração Distribuída (GD)

No início de 2019, a LONGi lançou a série Hi-MO 4 de módulos PV de alta eficiência para aplicações de cenário completo com base no wafer padrão monocristalino M6 (166mm) e tecnologia PERC. Em um ano de produção em massa, a série Hi-MO 4 alcançou o marco notável de 10GW em remessas globais, obtendo ampla aceitação e confiança do setor.

À medida que o mundo se aproxima da era da paridade de rede em 2021, a LONGi se concentra novamente nas demandas específicas do mercado GD visando agregar valor aos clientes no setor com novos produtos inovadores.

Além do tipo 66C, a série Hi-MO 4m também oferece os tipos 60C e 72C. Estes três produtos cobrem faixas de potência de 370 a 385w, 410 a 420W e 450 a 460W, com eficiência máxima de até 21%, proporcionando maior flexibilidade e opções aos usuários de GD. Com alto desempenho e uma aparência esteticamente agradável, o módulo Hi-MO 4m combina as vantagens da alta eficiência, rendimento de alta energia e alta confiabilidade. Seu tamanho e peso são desenvolvidos para corresponder aos requisitos das instalações do sistema GD e cenários de aplicação.

Cenário de aplicação: telhados residenciais

-- correspondência flexível e expansão de capacidade eficiente

Para o mercado residencial, o módulo Hi-MO 4m 60C (área de 1,82 M2, peso de 19,5kg, largura de 1,04m) é mais adequado em termos de instalação conveniente devido ao seu tamanho e peso moderados.

Em alguns países e regiões, módulos de maior porte e peso também podem ser instalados em telhados residenciais. A LONGi, portanto, também oferece as opções 66C (22,0kg) e 72C (23,5kg). A largura do módulo é padronizada, enquanto três opções diferentes de comprimento permitem que a série Hi-MO 4m maximize a capacidade de instalação do sistema fotovoltaico em telhados residenciais.

Cenário de aplicação: telhados industriais e comerciais

-- produtos seguros e confiáveis para ganhos robustos

O módulo Hi-MO 4m 72C é adequado para uso em telhados industriais e comerciais.

Em termos de tipo de instalação, além da instalação de revestimento em telhados inclinados e instalação com o ângulo de inclinação ideal em telhados planos, a instalação de "4 pontos em estrutura curta" em telhados planos é adotada em alguns países desenvolvidos para reduzir o custo de instalação e melhorar a capacidade do sistema. Neste cenário especial de aplicação, o módulo de formato Hi-MO 4m 66C supera outros módulos. Em comparação com os módulos convencionais, ele não apenas atinge uma saída de energia estável e eficiente, mas também tem maior resistência a cargas de vento e neve.

Módulos série Hi-MO 4m

-- Qualidade e valor no mercado de geração distribuída

Os produtos de geração distribuída podem ser essenciais para permitir a entrada da tecnologia PV em milhares de residências e o alto valor dos módulos da série Hi-MO 4m oferecerá aos usuários de GD global novas escolhas e flexibilidade, combinados com alta qualidade e valor.

Em termos de correspondência elétrica, a corrente com potência máxima do módulo Hi-MO 4m é inferior a 11A, o que é uma combinação perfeita para as várias marcas de inversores em cadeia, otimizadores de potência e microinversores disponíveis em todo o mundo. Ele faz uso completo da margem de projeto do equipamento e evita a perda de geração de energia ou a falta de correspondência causada pela limitação de corrente.

Os módulos LONGi são conhecidos por seu excelente rendimento energético e qualidade de produto, aspectos que foram validados pelo mercado global e instituições de terceiros autorizadas:

Nos testes da PV Magazine, o rendimento de energia ao ar livre dos módulos monofaciais e bifaciais da LONGi foi significativamente mais alto do que o dos produtos similares;

Em simulações de rendimento de energia ao ar livre sob a avaliação "All Quality Matters" da TÜV Rheinland, a LONGi ganhou prêmios em vários anos consecutivos, garantindo o prêmio em 2020 para grupos de módulos monofaciais e bifaciais.

No Relatório de Índice de Módulo Fotovoltaico (Photovoltaic Module Index Report, PVMI) do Centro de Testes de Energia Renovável dos EUA (Renewable Energy Testing Center, RETC) de 2019, a LONGi foi uma das duas únicas empresas de maior sucesso, em virtude da confiabilidade, desempenho e qualidade de seus produtos. Em 2020, a LONGi se tornou a única fabricante a atingir pontuações de excelência em todos os oito indicadores de teste.

A LONGi expandirá a capacidade de sua linha de produção de GD dedicada para 10GW em 2021.

Sobre a LONGi

A LONGi conduz o setor fotovoltaico solar a novos patamares com inovações de produtos e relação custo-energia otimizada por meio de suas tecnologias monocristalinas inovadoras. A empresa fornece mais de 30 GW de wafers e módulos solares de alta eficiência em todo o mundo a cada ano, cerca de um quarto da demanda do mercado global. A LONGi é reconhecida como a empresa de tecnologia solar mais valiosa do mundo, com o maior valor de mercado. Inovação e desenvolvimento sustentável são dois dos valores centrais da empresa. Saiba mais: https://en.longi-solar.com/

