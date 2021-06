LONGi lance ses modules bifaciaux Hi-MO N TOPCon de type N lors de la conférence SNEC 2021

Le module Hi-MO N conserve la taille optimale de 182 mm de la cellule et du module de type 72c et adopte la technique HPC exclusive de LONGi basée sur la cellule solaire TOPCon de type N (cellule de haute performance avec contact hybride passif). Son efficacité de conversion est de 22,3 % et sa puissance atteint 570 W en production de masse. Conçu pour fournir une valeur supérieure et un coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE) moindre aux centrales photovoltaïques de grande échelle, le module Hi-MO N devrait devenir le produit phare à l'origine d'une percée industrielle en matière d'efficacité des modules et de rendement énergétique.

De son engagement à l'égard de la technologie du silicium monocristallin aux vastes applications de la technologie de cellules à émission arrière passive (PERC) à base de silicium monocristallin couvrant la technologie bifaciale de type P jusqu'aux tailles standards M6 et M10 pour les plaquettes, LONGi fait reposer chacune des percées sur la maximisation de la valeur industrielle et la réduction du coût moyen actualisé de l'énergie. Les technologies de LONGi ont accéléré la progression de l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque. Dernier chef-d'œuvre de l'innovation continue de LONGi, le nouveau module Hi-MO N TOPCon offre une performance améliorée sans précédent.

Grâce à la technique HPC basée sur la cellule solaire TOPCon de type N, le module Hi-MO N permet d'obtenir un gain bifacial plus élevé, un meilleur coefficient de température et une faible performance d'irradiance, une température de travail plus basse ainsi qu'une meilleure performance de dégradation induite par la lumière et par le potentiel. Son rendement énergétique est de 2 à 3 % supérieur à celui des modules bifaciaux traditionnels de type P.

En tandem avec le zéro dommage cellulaire et la technologie de soudage intelligent exclusive de LONGi, le module Hi-MO N ne subit pratiquement aucune dégradation induite par le potentiel sous irradiance. La dégradation au cours de la première année est inférieure à 1 % et la dégradation linéaire est inférieure à 0,4 % (la dégradation des principaux produits semblables est d'environ 2 % au cours de la première année, et la dégradation linéaire est d'environ 0,45 % par année). Calculée sur un cycle de vie de 30 ans, l'efficacité de conversion des modules Hi-MO N est 2,45 % plus élevée que celle des autres produits traditionnels qui existent sur le marché.

En plus de son rendement énergétique élevé et de la faible dégradation induite par la lumière, le module Hi-MO N permet également de réduire les coûts des autres composants du système grâce à son efficacité accrue. Le module de 182 mm réduit au minimum les coûts associés au rayonnage, au câble, à l'onduleur et à la main-d'œuvre. Son efficacité de conversion élevée de 22,3 % peut améliorer la capacité installée de plus de 3,5 % dans les zones où l'espace est limité et réduire les coûts des autres composants du système, ainsi que les coûts de l'équipement de climatisation, de l'exploitation et de l'entretien tout au long du cycle de vie des centrales électriques.

Le rendement énergétique et les économies de coûts du système pendant le cycle de vie du module Hi-MO N offrent plus de valeur aux clients que ne le font les modules bifaciaux traditionnels de type P disponibles sur le marché.

Avec le lancement du module Hi-MO N, le portefeuille de LONGi inclut désormais les familles de produits « Hi-MO N », « Hi-MO 5 » et « Hi-MO 4 ». Le module Hi-MO 4 convient aux régions montagneuses et aux zones où la manipulation des modules peut être difficile. Le module Hi-MO 5 est le produit phare pour les très grandes centrales électriques. Le module Hi-MO N est particulièrement adapté aux surfaces à haute réflexion, aux températures élevées, aux terrains dont l'espace est restreint et aux coûts de main-d'œuvre élevés.

