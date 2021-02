LONGi lance un nouveau module Hi-MO 4m de type 66C destiné au marché mondial de la production décentralisée

Au début de 2019, LONGi a lancé ses modules PV à haute efficacité de la série Hi-MO 4 pour une application de scénarios complets basés sur la technologie standard de plaquettes monocristallines M6 (166 mm) et la technologie d'émetteur passivé et de cellule arrière (ou PERC). En moins d'un an de production de masse, la série Hi-MO 4 a atteint le jalon remarquable de 10 GW en expéditions mondiales, gagnant la reconnaissance et la confiance de l'industrie.

Alors que s'amorce l'ère de la parité de réseau dans le monde en 2021, LONGi a recentré ses activités sur les exigences spécifiques du marché de la production décentralisée en vue d'offrir de la valeur aux clients du secteur au moyen de nouveaux produits innovants.

En plus du module de type 66C, la série Hi-MO 4m offre également les modules de types 60C et 72C, qui couvrent respectivement des gammes de puissance de 370 W à 385 W, 410 W à 420 W et 450 W à 460 W. De plus, ces modules génèrent une efficacité maximale de 21 %, offrant une plus grande flexibilité et davantage d'options aux utilisateurs du marché de la production décentralisée. Hautement performant et esthétiquement plaisant, le module Hi-MO 4m combine les avantages d'une efficacité remarquable, d'un rendement énergétique élevé et d'une grande fiabilité. Sa taille et son poids sont conçus pour correspondre aux exigences des systèmes de production décentralisée et des scénarios d'application.

Scénario d'application : Toits résidentiels

-- Appariement flexible et accroissement efficace de la capacité

En raison de sa taille et de son poids modestes (superficie de 1,82 m2, poids de 19,5 kg, largeur de 1,04 m), le module Hi-MO 4m de type 60C, qui a une superficie de 1,82 m2, un poids de 19,5 kg, et une largeur de 1,04 m, est le plus adapté sur le plan de l'installation pour le marché résidentiel.

En revanche, étant donné que des modules plus grands et plus lourds peuvent être installés sur les toits résidentiels dans certains pays et régions, LONGi offre également les types 66C (22 kg) et 72C (23,5 kg). Grâce à une largeur de module normalisée et à trois longueurs différentes, les modules de la série Hi-MO 4m permettent de maximiser la capacité d'installation de systèmes photovoltaïques sur les toits résidentiels.

Scénario d'application : Toits industriels et commerciaux

-- Produit sûr et fiable favorisant des gains importants

Le module Hi-MO 4m de type 72C peut être utilisé sur les toits industriels et commerciaux.

En ce qui concerne le type d'installation, en plus de l'installation de carrelage sur les toits inclinés et de l'installation avec un angle d'inclinaison optimal sur les toits plats, l'installation sur les toits plats en « quatre points sur les petites structures » est adoptée dans certains pays développés pour réduire les coûts d'installation et améliorer la capacité du système. Dans ce scénario d'application particulier, le module Hi-MO 4m de type 66C surpasse les autres modules. Il permet non seulement d'obtenir une puissance de sortie stable et efficace comparativement aux produits modulaires conventionnels, en plus d'offrir une plus grande résistance aux vents et aux accumulations de neige.

Modules de la série Hi-MO 4m

-- Qualité et valeur sur le marché de la production décentralisée

Les produits du marché de la production décentralisée peuvent jouer un rôle clé en permettant à l'énergie photovoltaïque d'entrer dans des milliers de foyers. De plus, la grande valeur des modules de la série Hi-MO 4m offrira aux utilisateurs mondiaux de production décentralisée de nouveaux choix et une plus grande flexibilité, ainsi qu'une qualité et une valeur élevées.

Sur le plan de l'appariement électrique, le courant à la puissance maximale du module Hi-MO 4m est inférieur à 11 A, ce qui correspond parfaitement aux différentes marques d'onduleurs de ligne, d'optimiseurs de puissance et de micro-onduleurs disponibles dans le monde entier. Il utilise pleinement la marge de conception de l'équipement et évite la perte de production d'électricité ou l'incompatibilité causée par la limitation de courant.

Les modules LONGi sont reconnus pour leur excellente performance énergétique. En outre, la qualité et l'aspect du produit ont été validés par le marché mondial et différentes institutions tierces faisant autorité :

Les tests de PV Magazine ont indiqué que le rendement énergétique extérieur des modules monofaciaux et bifaciaux de LONGi est considérablement plus élevé que celui de produits similaires;

Lors de simulations de rendement énergétique extérieur dans le cadre de l'évaluation « All Quality Matters » de TÜV Rheinland, LONGi a remporté des prix au cours de nombreuses années consécutives, notamment le prix récompensant les groupes de modules monofaciaux et bifaciaux en 2020.

Selon le rapport PV Module Index du Renewable Energy Test Center (RETC) publié en 2019, LONGi est l'une des deux entreprises les plus performantes en raison de la fiabilité, du rendement et de la qualité de ses produits. En 2020, LONGi est devenu le seul fabricant à obtenir des notes d'excellence pour les huit indicateurs de test.

LONGi augmentera la capacité de sa ligne de production consacrée au marché de la production décentralisée pour atteindre 10 GW en 2021.

À propos de LONGi

LONGi propulse l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque vers de nouveaux sommets grâce à son innovation dans ses produits et à l'optimisation de son rapport de coût énergétique réalisées au moyen de technologies monocristallines révolutionnaires. L'entreprise fournit chaque année plus de 30 GW de plaquettes et de modules solaires à haute efficacité dans le monde, soit environ le quart de la demande sur le marché mondial. LONGi est reconnue comme l'entreprise de technologie solaire la plus importante au monde, dotée de la valeur marchande la plus élevée. L'innovation et le développement durable sont deux des valeurs fondamentales de l'entreprise. Pour en savoir plus : https://en.longi-solar.com/

