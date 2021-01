LONGi mit RETC-„High Achievers"-Preis für herausragende Modulleistung ausgezeichnet

XI'AN, China, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das US Renewable Energy Testing Center (RETC) hat seinen „Indexbericht für Photovoltaikmodule" (PVMI) 2020 veröffentlicht. LONGi wurde 2019 mit dem Preis „High Achievers" ausgezeichnet und hat nach einer umfassenden Bewertung der globalen Photovoltaikmodule durch das RETC erneut den Preis für herausragende Leistungen erhalten.

Dank seiner Leistung in drei Indikatoren aus den Bereichen Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität zählt LONGi zu den drei einzigen Unternehmen, die diese Auszeichnung erhalten haben. Das Unternehmen war außerdem der einzige Modulhersteller, der in allen 8 Einzeltests gute Leistungen erbrachte, was die hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung seiner monokristallinen Module unterstreicht.

Der PVMI bietet einen allgemeinen Überblick über die wichtigen Tests, die vom RETC im Rahmen der Zuverlässigkeits-, Leistungs- und Qualitätsindikatoren durchgeführt werden, gefolgt von einer Stichprobe von Testdaten, um die Leistungsträger zu erkennen und hohe Leistungen in der Fertigung auszuzeichnen.

Die Auszeichnung als allgemeiner „High Achiever" und die Spitzenleistungen in allen 8 Indikatoren unterstreichen die konsequente Philosophie von LONGi, den Kunden zuverlässige Produkte zu bieten. Als weltweit führendes Solartechnologie-Unternehmen setzt LONGi auf Produktzuverlässigkeit von der Konzeption bis zur Produktion und bietet den Kunden zuverlässige und hochwertige Photovoltaik-Module. Die Konzeption der Module beginnt mit der theoretischen Simulation unter Verwendung relevanter optischer, elektrischer und mechanischer Modelle. Modulleistung, Effizienz, Energieertrag und Zuverlässigkeit werden berücksichtigt, bevor das Design festgelegt wird. Bei der Auswahl der Modulstücklisten verfolgt das Unternehmen stets einen äußerst vorsichtigen Ansatz, um eine langfristige Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus verwendet LONGi Ga-Dotierung zur Steuerung der lichtinduzierten Degradation (LID) des Mono-PERC-Moduls und hat auch den Wasserstoffpassivierungsprozess optimiert, um die Degradation induziert durch Licht und erhöhte Temperatur (LeTID) zu mildern.

Um die Zuverlässigkeit der Module zu gewährleisten, geht LONGi über die Standardprüfanforderungen hinaus und hat eine Vielzahl differenzierter Prüfmethoden entwickelt, die auf den Ergebnissen bekannter Forschungseinrichtungen und Experten von Drittanbietern basieren. Beim Herstellungsprozess verbessern hochautomatisierte Geräte nicht nur die Effizienz, sondern tragen auch zur Gewährleistung der Produktionsstabilität bei. Ein umfassendes Qualitätskontrollsystem garantiert Produkte von höchster Qualität.

Dank seiner Produktinnovationen und des optimierten Strom-Kosten-Verhältnis mit bahnbrechenden monokristallinen Technologien revolutioniert LONGi die Solar-PV-Industrie. Das Unternehmen liefert jedes Jahr weltweit mehr als 30 GW hocheffiziente Solarwafer und -module, was etwa einem Viertel der weltweiten Marktnachfrage entspricht. LONGi genießt einen Ruf als weltweit wertvollstes Solartechnologieunternehmen mit dem höchsten Marktwert. Innovation und nachhaltige Entwicklung sind die Kernwerte des Unternehmens. Weitere Informationen: https://en.longi-solar.com/

