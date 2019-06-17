LONGi названа самым финансово стабильным производителем фотоэлектрической техники по версии Bloomberg NEF

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 17 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi впервые вышла в лидеры рейтинга производителей солнечных модулей от Bloomberg New Energy Finance (BNEF), составленного по Z-модели Альтмана, получив чрезвычайно высокую оценку.

Z-модель Альтмана оценивает устойчивость финансового положения компании по пяти базовым критериям, позволяющим протестировать предприятие на вероятность банкротства в ближайшие два года.

В отчете BNEF об анализе рынка фотоэлектрического оборудования за 2-й квартал 2019 года компания LONGi Solar была названа самым стабильным производителем солнечных модулей в мире, получив оценку по Z-модели Альтмана на уровне 3,01.

В предыдущих изданиях отчета BNEF LONGi занимала самые высокие позиции среди всех азиатских производителей и выходила на вторую строчку по всему миру. Специалисты BNEF неизменно относят компанию к категории производителей модулей класса Tier 1.

LONGi Solar является стопроцентным дочерним предприятием ведущего мирового производителя высокопроизводительных монокристаллических пластин LONGi Green Energy (SH 601012). В 2018 году группа поставила рекорд годового дохода на уровне 21,987 млн юаней (3,27 млрд долл. США), что на 34,38% больше, чем годом ранее. А чистая годовая прибыль предприятия достигла 2,557 млн юаней (379,8 млн долл. США). В прошлом году LONGi осуществила поставки солнечных элементов и модулей в объеме 7,072 ГВт, выйдя на четвертное место в мире.

Президент компании г-н Ли Вэньсюэ (Wenxue Li) прокомментировал: "Последние результаты оценки BNEF по Z-модели Альтмана подчеркивают колоссальный рост и лидерские позиции, которые в последние годы LONGi занимает на рынке высококачественных, высокопроизводительных солнечных модулей. Эти факторы обеспечивают компании стимул для движения вперед в качестве предпочтительного выбора для потребителей, чем мы в не малой степени обязаны нашей финансовой стабильности и независимо подтвержденной инвестиционной привлекательности".

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