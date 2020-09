LONGi participou da Climate Week NYC 2020 em esforço global para alcançar um mundo sem desperdício

XIAM, China, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Este ano, como novo membro da iniciativa RE100, a LONGi, empresa líder mundial em tecnologia solar com sede em Xiam, na China, participou da Semana do Clima da Cidade de Nova York 2020 pela primeira vez. A LONGi também está na lista das empresas mais influentes do mundo, comprometidas com a energia 100% renovável, que foi indicada para o prêmio RE100 Leadership Awards deste ano.

O fundador e presidente da LONGi, Li Zhenguo, foi convidado a falar na cerimônia de abertura do evento internacional de mudança climática mais influente do ano. Como o único líder empresarial representante de uma empresa chinesa e importante fabricante de energia fotovoltaica, o Sr. Li compartilhou sua visão sobre como a tecnologia solar está ajudando o mundo a enfrentar as mudanças climáticas e reiterou o compromisso da LONGi em tornar a energia limpa mais barata e acessível com tecnologia progressiva e redução de custos.

O Sr. Li também foi convidado a participar de um painel de discussão: "Estratégias de negócios ajustados ao futuro para um mundo sem desperdício" com líderes empresariais, entre eles, Marc Engel, diretor executivo da cadeia de suprimentos da Unilever, Mathias Lelièvre, CEO da ENGIE Impact e a professora Rebecca M. Henderson, da Harvard Business School. A sessão foi moderada por Helen Clarkson, CEO do Climate Group.

Li comentou que "o valor da energia solar ainda está subestimado." Na última década, a LONGi se comprometeu a reduzir o "Custo nivelado de energia" da geração de energia fotovoltaica. À medida que a energia solar fica mais barata e mais acessível, e com o amadurecimento da tecnologia de armazenamento de energia, a energia fotovoltaica será mais competitiva em comparação com as fontes de energia tradicionais. Li também compartilhou o "Solar for Solar", uma iniciativa da LONGi de usar energia limpa para produzir produtos de energia limpa.

No painel, o presidente Li foi questionado sobre quais ações a LONGi está tomando para influenciar a política ambiental. "Quando a LONGi considera locais para novas fábricas, a proporção de energia limpa na matriz energética local é um fator significativo na nossa decisão. Estamos mais dispostos a abrir fábricas em locais com mistura de alta proporção de energia limpa, por exemplo, em regiões como a província de Iunã, na China, onde a energia limpa atualmente é responsável por 92% da sua rede local."

Em seu compromisso com a energia limpa e renovável e com a iniciativa RE100, a LONGi se comprometeu a atingir 100% do uso de eletricidade renovável em suas operações globais até 2028. Além de seus próprios esforços para tornar a fabricação mais verde, o Sr. Li disse que a LONGi também incentivará seus parceiros da cadeia de suprimentos e clientes a cumprir a iniciativa RE100 juntos.

À medida que a energia limpa fica mais barata e mais acessível, setores como armazenamento de energia, energia de hidrogênio, rede inteligente, reciclagem de água e dessalinização da água do mar passarão por um rápido desenvolvimento como parte de uma transição energética mais ampla. Essas mudanças, conforme o Sr. Li acrescentou, irão desencadear um crescimento transformador no futuro.

Durante o evento de uma semana, a LONGi compartilhou sua mais recente tecnologia e produtos em uma exposição virtual on-line e compartilhou com a imprensa a estratégia da LONGi sobre a transição de energia verde e as tendências futuras do setor fotovoltaico.

Sobre o LONGi

O LONGi, com sede em Xi'an, na China, concentra-se na fabricação de produtos fotovoltaicos e no fornecimento de soluções de tecnologia de energia solar. Suas linhas de produtos abrangem desde wafers, células, módulos e equipamentos de energia solar fotovoltaica até sistemas de energia solar. O Grupo LONGi passou a ser uma empresa global com ativos de aproximadamente US$ 8,38 bilhões e mais de US$ 4,65 bilhões em receitas anuais em 2019.

