LONGi получила рейтинг инвестиционной привлекательности ААА в новейшем отчете PV ModuleTech

ЛОНДОН (LONDON), 27 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Подразделение рыночных исследований лондонской фирмы PV-Tech в своем отчете об оценке инвестиционной привлекательности PV ModuleTech за первый квартал 2020 года присудило ведущему китайскому производителю фотоэлектрического оборудования LONGi рейтинг AAA (самый высокий из всех возможных). Компания LONGi стала первым производителем модулей, получившим столь высокую оценку.

Рейтинг инвестиционной привлекательности PV ModuleTech основан на уникальной аналитической модели оценки заинтересованности банков в финансировании проектов всех производителей солнечных (PV) модулей с учетом производственного и финансового потенциала отраслевых предприятий.

Разработчик данной системы оценки, весьма авторитетный аналитик отрасли фотовольтаики д-р Финли Колвилл (Finlay Colville) в отчете за первый квартал 2020 года отметил,что "LONGi реализует принципиально иную бизнес-модель в сравнении с другими поставщиками модулей, получившими рейтинг А и В". Он также подчеркнул, что "LONGi осуществляет мудрую и своевременную инвестиционную политику, демонстрируя твердую уверенность в неизбежном переходе фотоэлектрических технологий от многопластинных вариантов к монопластинному".

Комментируя получение нового рейтинга AAA, старший вице-президент LONGi Дэннис Шэ (Dennis She) заявил: "Наша компания неизменно придает важное значение экологически устойчивому развитию бизнеса и стремится обеспечивать оптимальную комбинацию планомерной производственной деятельности с финансовой стабильностью. В последние годы LONGi постоянно демонстрирует собственную благонадежность и добросовестность при исполнении контрактных обязательств, а также способность гибко и оперативно реагировать на изменения рыночного климата".

UС текстом исходной статьи PV Tech можно ознакомиться по ссылке ниже:

Компания LONGi стала единственным поставщиком модулей с рейтингом AAA в отчете PV ModuleTech за 1-й квартал 2020 года

https://www.pv-tech.org/editors-blog/longi-graded-as-only-aaa-rated-module-supplier-in-q1-2020-pv-moduletech-ban

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