LONGi registra um aumento de 44% na receita no primeiro semestre de 2022

XI'AN, China, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- No primeiro semestre de 2022 o desempenho operacional da LONGi aumentou constantemente, alcançando uma receita operacional consolidada de 50,417 bilhões de yuans, um aumento de 43,64% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada foi de 6,481 bilhões de yuans, um aumento de 29,79% em relação ao ano anterior, entre os quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada, excluindo ganhos e perdas não recorrentes, foi de 6,405 bilhões de yuans, um aumento de 30,58% em relação ao ano anterior, e o lucro básico por ação ficou em 0,86 yuans, um aumento de 30,3% em relação ao ano anterior.

Reforço da competitividade dos produtos e rápido crescimento da receita no exterior

No primeiro semestre de 2022, a LONGi embarcou 39,62GW de wafer de silício monocristalino, das quais 20,15GW foram vendidas externamente e 19,47GW para uso interno. As remessas de módulos monocristalinos atingiram 18,02GW, dos quais 17,70GW foram vendidos externamente (incluindo 87,35MW de módulos BIPV) e 0,32GW para uso interno. Embora o mercado americano seja impactado pela WRO (Withhold and Release Order) e pelo aumento do custo de armazenamento, a empresa ajustou oportunamente sua estratégia operacional deslocando o foco das vendas para outros mercados-chave como a Europa. Com um produto de alta qualidade, reconhecimento da marca e desenvolvimento de canais a longo prazo, a LONGi tem mantido boa competitividade e seus negócios no exterior também vem se desenvolvendo rapidamente.

Os dados mostram que nos últimos três anos (2019-2021), o crescimento da eceita da LONGi no exterior foi de 38,38%, 39,32% e 46,89% respectivamente, e o mercado externo se tornou um importante campo de vendas para a empresa. Este ano, a Comissão Européia lançou formalmente o plano "RE Power EU", que visa aumentar a participação da energia renovável na estrutura energética de 40% para 45% até 2030, dobrar a capacidade solar fotovoltaica instalada para mais de 320GW até 2025 e perto de 600GW até 2030. Enquanto isso, o mercado indiano importou quase tantos módulos somente no primeiro trimestre quanto durante todo o ano de 2021.

Aumento do fluxo de caixa operacional e mais sustentabilidade

As atividades operacionais da LONGi geraram um fluxo de caixa líquido de 10.698 bilhões de yuans, um aumento de 1162,43% no mesmo período, como resultado da expansão da escala de mercado, da melhoria no desempenho e do aumento na liquidação das notas a pagar. Enquanto isso, o índice ativo-passivo da empresa é de 57,91%, e seu índice ativo-passivo está sempre abaixo de 60%. A capacidade da LONGi de recuperar fundos e pagar dívidas reforça a capacidade da empresa de financiar a expansão da produção e de suportar riscos cíclicos. Desde o ano passado, o preço das matérias-primas tem aumentado continuamente. Sob a pressão dos custos, a LONGi tomou a iniciativa de efetuar pedidos de longo prazo com clientes estratégicos, de modo a garantir os benefícios e o valor para os clientes. A empresa acelerou a atualização e a capacidade de fabricação inteligente, melhorou constantemente a eficiência da produção e o nível de fabricação inteligente e reduziu os custos operacionais. No primeiro semestre de 2022, a margem de lucro bruto abrangente da empresa foi de 17,61%, e o retorno médio ponderado sobre o patrimônio líquido foi de 12,64%.

Em 24 de abril, a LONGi lançou oficialmente o "Supply Chain Green Partner Empowerment Plan" na conferência de fornecedores da empresa em 2022. Esta conferência tem como objetivo incentivar os fornecedores a iniciar ações de conservação de energia e redução de emissões através de treinamento de capacitação em gestão de carbono. Em junho de 2022, a LONGi lançou a primeira "Semana de Sustentabilidade" da indústria para promover a filosofia de desenvolvimento verde e com baixo teor de carbono. Durante esta Semana de Sustentabilidade, a LONGi lançou virtualmente seu Relatório de Sustentabilidade 2021 em todo o mundo, destacando as realizações da empresa na resposta às mudanças climáticas, na busca de uma atitude favorável ao meio ambiente e na contribuição para um futuro sem emissões de carbono.

Apenas um dia antes do período de relatório, a Fortune divulgou a "2022 China ESG Influence List" e a Forbes China também divulgou a "Lista ESG 50 China 2022". A LONGi conquistou a primeira posição em ambas as listas, graças a seus esforços consistentes e desempenho excepcional no campo do Meio Ambiente, Social e Governança (ESG).

Ambiental, Social e Governança (ESG), como um sistema de estrutura e filosofia empresarial que se concentra de forma abrangente no ambiente empresarial, na sociedade e no desempenho da governança, é considerado como um novo caminho para que os seres humanos alcancem o desenvolvimento sustentável. Este conceito de valor empresarial está em conformidade com a tendência de desenvolvimento social e está rapidamente se tornando um critério importante para determinar se uma empresa tem responsabilidade social e capacidade suficiente para o desenvolvimento sustentável.

Impulsionando a inovação na indústria com o aumento dos investimentos em P&D

De acordo com o relatório, a LONGi desenvolveu e registrou uma variedade de novas tecnologias de células e módulos de alta eficiência, buscando avanços em várias tecnologias, tais como TOPCon tipo N, TOPCon tipo P, HJT tipo N e HJT tipo P e a empresa também desenvolveu criativamente a célula HPBC (Hybrid Passited Back Contact), continuando a promover a produção em massa e a transformação de novas células e módulos de alta eficiência. Em 23 de junho, a LONGi anunciou um novo recorde mundial de eficiência de conversão de 26,5% para suas células fotovoltaicas HJT (Silicon heterojunction - HJT). O novo recorde, validado em testes realizados pelo Institute for Solar Energy Research (ISFH) em Hamelin, Alemanha, foi alcançado em wafers de silício monocristalino M6 (274,4cm2) de tamanho completo, marcando um novo avanço em eficiência para células fotovoltaicas monocristalinas de silício de tamanho grande.

Com relação às exigências de desempenho do wafer de silício exigidas pelas novas tecnologias de células fotovoltaicas, a empresa realizou a produção compatível de matérias-primas, equipamentos, materiais auxiliares e outros elos, garantindo assim reservas técnicas suficientes e garantia de produção em massa para o fornecimento de wafer de silício para a nova tecnologia de células fotovoltaicas.

Em 25 de julho de 2022, o Instituto Central de P&D da LONGi deu oficialmente início às operações em sua sede global. O LONGi Central R&D Institute é uma instalação de classe mundial para que a empresa realize pesquisa e desenvolvimento na indústria fotovoltaica. O significado do projeto de P&D da empresa reside em sua capacidade de atrair talentos de pesquisa científica de alto nível, avançar na transformação e aplicação das conquistas da pesquisa científica e acelerar a expansão da indústria de energia verde.

A empresa acredita que o LONGi Central R&D Institute atrairá mais de 4000 talentos de pesquisa científica de alto nível, com mais de 85% dos funcionários com mestrado ou doutorado, e cerca de 20% do pessoal sendo pesquisadores de ponta na área de novas energias.

A partir do primeiro semestre de 2022, a LONGi obteve 1.808 patentes autorizadas de vários tipos e investiu 3,670 bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento, respondendo por 7,28% da receita operacional. Durante o período do relatório, a perda de ativos fixos foi de 472 milhões de yuan, mantendo a qualidade líder da indústria de equipamentos e ativos da empresa.

