LONGi schloss sich der Climate Week NYC 2020 bei den globalen Bemühungen um eine Netto-Null-Welt an

XI'AN, China, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Als neues Mitglied der RE100-Initiative nahm LONGi, das weltweit führende Solartechnologieunternehmen mit Sitz in Xi'an, China, in diesem Jahr zum ersten Mal an der New Yorker Klimawoche 2020 teil. LONGi gehört auch zu einer Gruppe der weltweit einflussreichsten Unternehmen, die sich für 100 % erneuerbare Energien einsetzen und für die diesjährigen RE100 Leadership Awards nominiert ist.

Der Gründer und Präsident von LONGi, Li Zhenguo, wurde eingeladen, bei der Eröffnungszeremonie der einflussreichsten internationalen Klimaschutzveranstaltung des Jahres zu sprechen. Als einziger Wirtschaftsführer, der ein chinesisches Unternehmen und einen großen PV-Hersteller vertrat, teilte er seine Vision darüber mit, wie die Solartechnologie der Welt hilft, dem Klimawandel zu begegnen, und bekräftigte das Engagement von LONGi, saubere Energie durch fortschrittliche Technologie und Kostensenkungen erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Li Zhenguo wurde außerdem zu einer Podiumsdiskussion eingeladen: „Zukunftsfähige Geschäftsstrategien für eine Netto-Null-Welt" mit Wirtschaftsführern wie Marc Engel, Chief Supply Chain Officer von Unilever, Mathias Lelièvre, CEO von ENGIE Impact und Professor Rebecca M. Henderson von der Harvard Business School. Die Moderation der Diskussionsrunde wurde von Helen Clarkson, CEO der Climate Group, übernommen.

Li Zhenguo merkte an, dass „der Wert der Solarenergie immer noch verkannt wird." In den letzten zehn Jahren hat sich LONGi dafür eingesetzt, die „nivellierten Energiekosten" der PV-Stromerzeugung zu senken. In dem Maße, wie Solarenergie billiger und zugänglicher wird und die Energiespeichertechnologie weiter reift, wird die PV im Vergleich zu herkömmlichen Energiequellen wettbewerbsfähiger sein. Li Zhenguo informierte auch über „Solar for Solar", eine Initiative von LONGi zur Nutzung sauberer Energie zur Herstellung sauberer Energieprodukte.

In der Diskussionsrunde wurde er gefragt, welche Maßnahmen LONGi ergreift, um die Umweltpolitik zu beeinflussen. „Wenn LONGi Standorte für unsere neuen Fabriken in Betracht zieht, ist der Anteil der sauberen Energie am lokalen Energiemix ein wichtiger Faktor bei unserer Entscheidung. Wir sind eher bereit, Fabriken an Standorten mit einem hohen Anteil an sauberer Energie zu eröffnen, zum Beispiel in Regionen wie der Provinz Yunnan in China, wo saubere Energie derzeit 92% des lokalen Netzes ausmacht."

In seinem Bekenntnis zu sauberer, erneuerbarer Energie und zur RE100-Initiative hat sich LONGi verpflichtet, bis 2028 eine 100%ige Nutzung erneuerbarer Energien für seine weltweiten Aktivitäten zu erreichen. Zusätzlich zu den eigenen Bemühungen des Unternehmens, die Herstellung umweltfreundlicher zu gestalten, sagte Li Zhenguo, dass LONGi auch seine Lieferkettenpartner und Kunden ermutigen werde, die RE100-Initiative gemeinsam umzusetzen.

In dem Maße, wie saubere Energie billiger und zugänglicher wird, werden sich Sektoren wie Energiespeicherung, Wasserstoffenergie, intelligente Netze, Wasserrecycling und Meerwasserentsalzung als Teil eines umfassenderen Energiewandels rasch entwickeln. Solche Veränderungen, fügte der Präsisdent von LONGi hinzu, werden in der Zukunft ein transformatives Wachstum auslösen.

Während der einwöchigen Veranstaltung stellte LONGi seine neuesten Technologien und Produktangebote auf einer virtuellen Online-Ausstellung vor und informierte die Presse über die Strategie von LONGi für den Übergang zu grüner Energie und die zukünftigen Trends im PV-Sektor.

LONGi, mit Hauptsitz in Xi'an, China, konzentriert sich auf die Herstellung von PV-Produkten und die Bereitstellung von Lösungen für die Solarenergietechnologie. Das Produktangebot reicht von Wafern, Zellen, Modulen und PV-Solaranlagen bis hin zu Solarenergiesystemen. Die LONGi-Gruppe hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Aktiva von ca. 8,38 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von mehr als 4,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 entwickelt.

