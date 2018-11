LONGi Solar désigné fabricant de modules de niveau 1 dans le Rapport financier du T4 2018 de Bloomberg sur les nouvelles énergies le 30 novembre 2018

LONGi fait partie du groupe sélectionné de fabricants PV répondant aux critères de niveau 1 de BNEF

DNV-GL qualifie LONGi de « Top Performer » dans son rapport 2018 sur la fiabilité des modules PV

LONGi jugé comme le fabricant PV le plus stable financièrement en Asie, et positionné à la deuxième place à l'échelle mondiale.

Xi'AN, Chine, 30 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Les critères Bloomberg NEF exigent que les fabricants de module de niveau 1 aient fourni les produits de leurs propres marques et de leur propre fabrication dans le cadre de six projets différents, représentant plus d'1,5 MW et ayant été financé par six banques différentes au cours des 2 dernières années. En outre, les fabricants de Chine, d'Inde et de Turquie font l'objet d'une obligation plus stricte, qui exige que le projet ne fasse l'objet d'aucun recours, ce qui signifie que la banque assume le risque en cas de défaillance des modules. LONGi a répondu à l'ensemble des critères et obtient la cinquième place ex-æquo en termes de capacité de production interne.