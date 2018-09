LONGi Solar est classé parmi les 3 meilleures marques de modules photovoltaïques les plus bancables par Bloomberg New Energy Finance

Le classement démontre que LONGi renforce la bancabilité, car de plus en plus de banques fournissent des prêts sans recours pour les projets photovoltaïques (PV) spécifiés avec les modules de l'entreprise. Les promoteurs de projets solaires ont désormais la capacité et les conditions favorables pour financer leurs projets solaires avec les modules à haut rendement de LONGi Solar.

Le classement de BNEF est basé sur sa base de données contenant 25 455 projets de financement PV et impliquant 57 marques de modules photovoltaïques dans le monde.

Le « rapport sur la bancabilité de marques de modules photovoltaïques 2018 » de BNEF a également fourni les scores Altman-Z des plus grands fabricants de modules PV au monde au cours du 1er trimestre 2018. LONGi Solar se classe devant ses concurrents dans les cotes de crédit des fabricants.

Dans le même rapport, BNEF a également présenté le « tableau de bord de fiabilité des modules PV » publié par l'organisme de certification officiel, DNV GL. LONGi Solar est reconnu, depuis deux années consécutives, comme un fabricant de modules de « PREMIÈRE PERFORMANCE » par DNV GL.

M. Wenxue Li, président de LONGi Solar, a ajouté : « Des finances solides et une bancabilité vérifiées de manière indépendante par Bloomberg NEF est l'une des nombreuses validations que LONGi est une société fiable avec des produits fiables. Notre force en matière de produits, de technologie et de santé financière constitue la meilleure garantie pour nos clients. »

