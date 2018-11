LONGi Solar nomeada a fabricante de módulos Tier-1 no relatório Bloomberg New Energy Finance do 4º trimestre em 30 de novembro de 2018

O relatório também atualizou a taxa do modelo Altman-Z dos fabricantes de módulos solares que mede a saúde financeira da empresa. O teste prediz a probabilidade de falência apresentada por um fabricante nos próximos dois anos. A LONGi classificou-se como a empresa mais segura na Ásia e a segunda entre todos os fabricantes de PV mundialmente.

Embora o Tier-1 da BNEF e o modelo Altman-Z sejam fortes indicadores da "bancabilidade" e saúde financeira de um fabricante, a qualidade e a confiabilidade de um fabricante requerem uma mensuração diferente. Em seu quarto relatório sobre a tabela de desempenho da confiabilidade de módulos fotovoltaicos (PV) 2018 anual, o DNV GL nomeou a LONGi Solar uma empresa de "alto desempenho" no quesito de confiabilidade de módulos. As decisões do DNV GL baseiam-se em 4 testes de laboratório rigorosos sobre a confiabilidade de módulos PV, que são compostos de ciclagem térmica, calor úmido, carga mecânica dinâmica e degradação induzida pelo potencial. A LONGi Solar obteve a classificação de empresa de "alto desempenho" em todas as categorias dos quatro testes.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/792068/LONGi_Solar.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar