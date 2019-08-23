LONGi Solar получила статус АА в новом рейтинге инвестиционной привлекательности PV ModuleTech

Система оценки инвестиционной привлекательности PV ModuleTech - первый в отрасли профессиональный инструмент, позволяющий инвесторам лучше понимать и сравнивать преимущества и недостатки поставщиков солнечных модулей. Анализ отслеживает широкий спектр производственных и финансовых показателей, на основании которых формируется общая оценка от 0 до 10. В дальнейшем компании разделяются на девять категорий риска от ААА (самые инвестиционно привлекательные) до С (с высокой степенью риска).

Этот рейтинг является результатом обширных исследовательских изысканий, проводившихся командой PV Tech на протяжении последних пяти лет. Составители рейтинга оценивают инвестиционные риски (или финансовый потенциал) всех производителей фотоэлектрических модулей в сочетании с показателями производственной мощности и финансовой стабильности. В настоящий момент, ни одна из компаний, участвующих в рейтинге, не получила оценку ААА, а все четыре лидера имеют рейтинг АА. PV-Tech и бренд PV ModuleTech считаются самыми авторитетными, независимыми сторонними исследовательскими организациями в сегменте фотовольтаики (PV), деятельность которых направлена, в первую очередь, на оценку поставщиков фотоэлектрических модулей.

"Компания LONGi неизменно делает акцент на технологических инновациях и на протяжении последних лет непрерывно наращивает объем инвестиций в НИОКР, - отметил глава правления LONGi Чжун Баошэнь (Zhong Baoshen). - Мы всегда уделаем внимание экологически устойчивому развитию нашего предприятия и его финансовой стабильности. В будущем LONGi продолжит прилагать усилия к предоставлению клиентам самых надежных продуктов и сервисов".

По словам научного руководителя PV-Tech д-ра Финлэя Колвилла (Finlay Colville), "LONGi Solar удалось продемонстрировать стремительный рост от поставщика с рейтингом ССС в 2014 году до одного из самых надежных и инвестиционно привлекательных производителей в высшей на сегодняшней день категории с оценкой АА. И компания не останавливается на достигнутом, уверенно двигаясь по пути к достижению статуса ААА в ближайшие 12 месяцев, о чем свидетельствуют высокие результаты ее производственной и финансовой деятельности".

О компании LONGi

LONGi - один из ведущих китайских производителей фотоэлектрического оборудования, располагающий полной вертикально интегрированной цепочкой поставок монокристаллической продукции - от кремниевых слитков, пластин, элементов до готовых модулей. К концу 2019 году мощности компании по производству солнечных элементов и модулей составят 10 гВт и 16 гВт соответственно, а к 2020 году достигнут отметок в 15 гВт и 25 гВт.

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SOURCE LONGi Solar