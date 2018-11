LONGi Solar producentem modułów na 1. poziomie w raporcie Bloomberg New Energy Finance za 4 kwartał roku 2018 z 30 listopada 2018 r.

LONGi wśród wąskiej grupy producentów fotowoltaicznych spełniających kryteria 1. poziomu BNEF

DNV-GL przyznaje LONGi tytuł „Top Performer" w ocenie niezawodności modułów fotowoltaicznych za rok 2018

Firma LONGi uznana najbardziej stabilnym finansowo producentem fotowoltaicznym w Azji i zajmuje drugie miejsce na świecie

Xi'AN, Chiny, 30 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Kryteria raportu Bloomberg NEF wymagają, aby producenci modułów z 1. poziomu wykazali się dostarczeniem własnych, produkowanych przez siebie produktów do sześciu różnych projektów o mocy ponad 1,5 MW i finansowanych przez sześć różnych banków w ciągu minionych 2 lat. Ponadto producenci z Chin, Indii i Turcji podlegają jeszcze bardziej rygorystycznym wymaganiom przewidującym, że projekty są finansowane bez rekursu, co oznacza, że banki przyjmują na siebie potencjalne ryzyko awarii modułów. Firma LONGi spełniła wszystkie wymagania i zajęła ex aequo piąte miejsce na liście pod względem wewnętrznych możliwości produkcyjnych.