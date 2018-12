LONGi Solar sa podľa správy agentúry Bloomberg o financovaní novej energie vydanej 30. novembra 2018 zaradila vo štvrtom kvartáli roku 2018 medzi výrobcov modulov kategórie Tier-1

„Sme nadšení, ale nie je to samozrejme prekvapením, že sme sa v rebríčku BNEF zaradili medzi dodávateľov kategórie Tier-1," uviedol Li Wenxue, prezident spoločnosti LONGi Solar. „Kritériá stanovené bankami neustále dodržiavame a dokonca aj presahujeme v prípade mnohých investorov. Veríme, že je to povinnosť každého seriózneho výrobcu, najmä ak sa usiluje o hlbšie preniknutie na medzinárodný trh ako my v spoločnosti LONGi."