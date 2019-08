LONGi Solar zdobywa najwyższą możliwą ocenę AA w nowym rankingu bankowalności produktów fotowoltaicznych PV ModuleTech

System rankingów bankowalności produktów fotowoltaicznych PV ModuleTech jest pierwszym w branży solarnej specjalnie opracowanym narzędziem pozwalającym inwestorom na lepsze zrozumienie i porównywanie dostawców modułów solarnych. Analiza obejmuje szeroki zakres wskaźników produkcyjnych i wyników finansowych, łącząc je w jednolitą ocenę bankowalności od 0 do 10. Następnie firmy oceniane są w dziewięciu kategoriach ryzyka od AAA (najwyższa bankowalność) do C (wysokie ryzyko).

System oceny uważany jest za największe osiągnięcie badawcze zespołu analitycznego PV-Tech w ciągu ostatnich pięciu lat. Ranking pozwala na ocenę ryzyka inwestycyjnego (finansowalności) w stosunku do wszystkich producentów modułów fotowoltaicznych, łącząc możliwości produkcyjne i kondycję finansową. Na tę chwilę żadna firma nie zdobyła oceny AAA, a cztery czołowe firmy zdobyły wynik AA. Marki PV-Tech i PV ModuleTech uznawane są za najbardziej wiarygodne, niezależne, zewnętrzne organy badawcze w segmencie fotowoltaicznym i są ściśle powiązane z dostawcami modułów fotowoltaicznych.

– LONGi od zawsze naciska na innowacje technologiczne, a w ostatnich latach zwiększyliśmy inwestycje w badania i rozwój – skomentował Zhong Baoshen, przewodniczący LONGi. – Zawsze przykładamy wagę do zrównoważonego rozwoju LONGi i utrzymujemy stabilność i dobrą kondycję finansową. W przyszłości LONGi będzie nadal zapewniać na rzecz klientów najbardziej niezawodne produkty i usługi – dodał przewodniczący.

– Firma LONGi Solar szybko wspięła się w rankingu od pozycji CCC w 2014 r. do jednego z najbardziej bankowalnych dostawców w najwyżej ocenianej kategorii AA w dniu dzisiejszym. Firma jest na dobrej drodze do zdobycia oceny AAA w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co odzwierciedla jej solidne wyniki finansowe i produkcyjne – skomentował dyrektor badań w PV-Tech dr Finlay Colville.

O LONGi

Firma LONGi to jeden z wiodących chińskich producentów solarnych z w pełni zintegrowanym wertykalnie łańcuchem dostaw produktów monokrystalicznych od krzemowych sztabek, płytek, ogniw, aż po moduły. Możliwości produkcyjne w zakresie ogniw i modułów firmy sięgną odpowiednio 10 GW i 16 GW z końcem roku 2019, a zgodnie z szacunkami mają sięgnąć 15 GW i 25 GW do końca roku 2020.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/964653/LONGi_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

