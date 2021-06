LONGi stellt bifaziales N-Typ-TOPCon-Solarmodul Hi-MO N auf SNEC 2021 vor

XI'AN, China, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die 15. International Photovoltaic Electricity Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021) wurde am 3. Juni in Shanghai, China, eröffnet. Auf dieser führenden Industrieausstellung hat LONGi sein Hi-MO N enthüllt - das erste bifaziale Solarmodul mit N-Typ-TOPCon-Zellen - und ist mit hocheffizienter Technologie wieder einmal führend in der PV-Industrie.