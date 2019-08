LONGi zdobywa rekordową ocenę bankowalności w najnowszym raporcie NEF Bloomberg

XI'AN, Chiny, 8 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma LONGi Solar, spółka podległa LONGi Green Energy Technology Co., Ltd zdobyła rekordową ocenę bankowalności w niedawno opublikowanym raporcie bankowalności producentów modułów solarnych i inwerterów Bloomberg New Energy Finance (BNEF) za rok 2019.