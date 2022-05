LONGi zverejňuje svoju výročnú správu za rok 2021 a 1. štvrťrok 2022

Pokiaľ ide o výsledky za 1. štvrťrok 2022, spoločnosť dosiahla prevádzkové príjmy vo výške 18,595 miliardy CNY, čo je nárast o 17,29 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a naďalej zaujíma vedúce postavenie v odvetví fotovoltiky. Spoločnosť LONGi vidí významný potenciál pre globálnu energetickú transformáciu a príležitosti spojené so snahou o celosvetovú uhlíkovú neutralitu a stanovila si za cieľ dosiahnuť v roku 2022 prevádzkové príjmy vo výške viac ako 100 miliárd CNY.

Výroba doštičiek a modulov zaznamenáva rýchly rast a dodávky zostávajú č. 1 na celom svete

V roku 2021 spoločnosť LONGi dosiahla dodávky doštičiek 70,01 GW, rozdelené medzi externý predaj 33,92 GW a interné použitie 36,09 GW a dodaných 38,52 GW monokryštalických modulov, z čoho externý predaj predstavoval 37,24 GW a interné použitie 1,28 GW. Počas sledovaného obdobia bola spoločnosť vďaka výkonnosti globálneho predaja, podielu na trhu a vplyvu značky na 1. mieste na svete, pričom celkový objem dodávok domácich a exportovaných modulov prekročil 2. miesto o viac ako 10 GW.

V 1. štvrťroku 2022 spoločnosť LONGi dosiahla 18,36 GW v dodávkach monokryštalických kremíkových doštičiek, rozdelených medzi externý predaj 8,42 GW a interné použitie 9,94 GW a dodaných 6,44 GW monokryštalických modulov, z čoho externý predaj predstavoval 6,35 GW a interné použitie 0,09 GW.

Ku koncu roka 2021 dosiahla výrobná kapacita spoločnosti pre doštičky, články a moduly 105 GW, 37 GW a 60 GW, pričom cieľové kapacity na rok 2022 sa zvýšili na 150 GW, 60 GW a 85 GW.

Spoločnosť LONGi predstavila do roku 2022 ciele dodávky 90 GW - 100 GW (vrátane interného použitia) pre doštičky a 50 GW - 60 GW (vrátane interného použitia) pre moduly.

Stratégia globalizácie a lokalizácie umožňuje obchodnému trhu vstúpiť do novej fázy

Spoločnosť LONGi, ako kľúčový hráč pri implementácii stratégie globalizácie a lokalizácie, dosiahla vedúce postavenie v podiele na trhu pre Veľkú Čínu, Áziu a Tichomorie, Európu, USA, Stredný východ a Afriku, pričom predaj modulov dosiahol v roku 2020 celkové vedúce postavenie na celom svete so stavom konsolidovaným v roku 2021. Spoločnosť v súčasnosti zriadila výrobné závody a predajné siete vo viac ako 150 krajinách a regiónoch po celom svete a zamestnáva 49 967 zamestnancov na plný úväzok, pričom 9 827 zamestnancov mimo pevninskej Číny, čo predstavuje 7,59 % z celkového počtu.

Keďže obchodné spory (WRO) a iné ad hoc problémy majú vplyv na čínske odvetvie fotovoltiky, výhoda spoločnosti LONGi spočívajúca v tom, že sa nespolieha na jednotný trh, jej umožňuje trvalo dosahovať dobré výsledky a spĺňať očakávania rastu. Dokončenie technickej transformácie existujúcich výrobných liniek posilní celkovú koordináciu globálneho predaja v rôznych regiónoch, skráti čas prepravy produktov a ďalej zvýši úroveň expedície produktov.

Udržateľné investície do výskumu a vývoja technológií vedú k inováciám v odvetví

Spoločnosť LONGi si zachováva dlhodobý záväzok v oblasti výskumu a vývoja technológií. Z kótovania spoločnosti v rokoch 2012 až 2021 dosiahla celková ročná miera rastu prevádzkových príjmov 53,52 % a jej celkové príjmy vzrástli z 1,71 miliardy CNY na viac ako 80 miliárd CNY, čo predstavuje 47-násobný nárast. Miera rastu investícií do výskumu a vývoja v tomto období je takmer synchrónna a celkovo predstavuje viac ako 10 miliárd CNY.

Do roku 2021 si spoločnosť LONGi zabezpečila celkovo 1 387 autorizovaných patentov a investovala 4,394 miliardy CNY do technologického výskumu a vývoja, čo predstavuje 5,43 % príjmov a medziročný nárast o 69,55 %. Len za posledný rok spoločnosť LONGi 7-krát prekonala svetový rekord v účinnosti konverzie článkov v rôznych technických disciplínach a uplatnila nárok na celkové vedúce postavenie v oblasti nových vysokoúčinných technológií článkov vrátane TOPCon typu n a typu p a HJT typu n a typu p. Nová technológia solárnych článkov spoločnosti bude uvedená do výroby v priebehu tretieho štvrťroka 2022.

Medzinárodné organizácie potvrdzujú kvalitu renomovanej značky a produktov spoločnosti LONGi

V roku 2021 Americké testovacie centrum pre obnoviteľnú energiu (RETC) ocenilo spoločnosť LONGi ako „High Achiever" už tretí rok po sebe vo svojej správe PV Module Index (PVMI) a spoločnosť LONGi tiež získala status najlepšieho hráča v hodnotení spoľahlivosti fotovoltaického modulu od PVEL.

Na veľtrhu Intersolar 2021 bola spoločnosť LONGi ocenená ako víťaz v kategórii Fotovoltaika za svoj vysokoúčinný modul série Hi-MO 5 (182 mm), ocenenie udeľované spoločnostiam, ktoré prostredníctvom technologických inovácií významne prispievajú k odvetviu.

V roku 2021 bola spoločnosť LONGi opäť ocenená na kongrese solárnej energie TÜV Rheinland „All Quality Matters" so svojimi vysoko účinnými modulmi Hi-MO 4 a Hi-MO 5, ktoré získali ocenenia za vonkajšiu energetickú výťažnosť (monofaciálna skupina) a simuláciu energetickej výťažnosti (bifaciálna monokryštalická skupina).

Podpora koncepcie životného prostredia, spoločnosti a riadenia (Environmental, Social and Governance - ESG) na dosiahnutie udržateľnosti

Spoločnosť LONGi aktívne implementuje úsilie o trvalo udržateľný rozvoj. V roku 2021 spoločnosť na konferencii OSN o biodiverzite (COP15) oznámila ambiciózny prísľub, že do roku 2023 premení firemnú výrobnú základňu Baoshan v provincii Jün-nan na svoj prvý závod s čistým nulovým zaťažením „Net-zero Plant". Oznámením prísľubu sa začne projekt „Net-zero LONGi" a bude zriadené testovacie pole pre koncepciu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti „Solar for Solar".

V roku 2021 tiež spoločnosť LONGi vydala na samite COP26 svoju prvú bielu knihu o klimatických opatreniach. Podľa dokumentu bude spoločnosť naďalej aktívne plniť svoj záväzok na podporu realizácie štyroch medzinárodných iniciatív, RE100, EV100, EP100 a SBTi.

Vo výročnej správe za rok 2021 sa ďalej uvádza, že spoločnosť LONGi v súčasnosti dosiahla 40,19 % spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov vo svojich globálnych prevádzkach a znížila emisie skleníkových plynov o 1 687 933 ton, prostredníctvom troch disciplín – vlastných zariadení na výrobu elektriny, obstarávania zo zariadení na výrobu elektriny tretích strán a zmluvného obstarávania zelenej energie.

Spoločnosť LONGi, ako sociálne zodpovedná spoločnosť so sídlom v Si-ane, hlavnom meste provincie Šen-si v severozápadnej Číne, darovala 10 miliónov CNY miestnej vláde na boj proti pandémii COVID-19. Spoločnosť tiež darovala 15 miliónov CNY obyvateľom provincie Che-nan na pomoc pri katastrofe po rozsiahlych záplavách.

Spoločnosť LONGi bude aj naďalej zlepšovať svoju stratégiu vedúceho postavenia produktov, pričom za východiskový bod bude považovať vytváranie hodnoty pre zákazníkov. Spoločnosť bude podporovať technologické inovácie s ambicióznymi cieľmi a neustále pracovať na znižovaní nákladov na výrobky a zlepšovaní efektívnosti a kvality, pokračovať v podpore investícií do výskumu a vývoja a poskytovaní vysokohodnotných výsledkov pre globálnych zákazníkov.

Poznámka: Finančné údaje v správe sú uvedené v čínskych jüanoch (CNY).

