LONGis Kapazitätsplanung bis Ende 2021: Mono-Wafer bei 65 GW, Mono-Module bei 30 GW

XI'AN, China, 04. Mai 2019 /PRNewswire/ -- LONGi hat am 30. April 2019 seinen Geschäftsbericht für 2018 und seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass LONGis Betriebserlös 2018 21,988 Milliarden RMB betrug, eine Steigerung um 34,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zuzurechnende Reingewinn belief sich auf 2,558 Milliarden RMB. Stand erstes Quartal 2019 betrug das Gesamtvermögen des Unternehmens 43,165 Milliarden RMB. Unabhängige Forschungsergebnisse von Drittanbietern zeigten, dass 40 Prozent der Kapazität an monokristallinen Siliziumwafern der Branche auf LONGi entfallen. Dies unterstreicht die Position des Unternehmens als weltweit größter Hersteller monokristalliner Module. Laut „BNEF", dem Index für finanzielle Solidität, gemessen nach dem Z-Faktor-Modell von Altman, belegt LONGi den zweiten Platz unter allen weltweiten Photovoltaik-Unternehmen und den ersten Platz in China.