Longview annonce que sa version Fall '18 est maintenant disponible

Longview promet d'importantes améliorations de l'expérience utilisateur avec sa version Fall '18

TORONTO, le 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- ongview a le plaisir d'annoncer la disponibilité générale de Longview Fall '18, une innovation majeure dans les interactions et les expériences des utilisateurs pour l'ensemble de sa gamme de produits : Close, Plan, Tax et Analytics.

Principales nouveautés de la Longview Fall'18:

Intégration transparente de Longview Analytics et Longview Plan powered by Tidemark pour de meilleures analyses et plus de valeur pour les métiers

pour de meilleures analyses et plus de valeur pour les métiers Nouveaux canevas de visualisation de la planification pour créer des tableaux de bord et des narratifs convaincants pour les rapports de Direction

Cartes de processus ajoutées à Longview Tax et Close pour simplifier l'adoption par l'utilisateur et la navigation dans les processus définies par le client, une fonctionnalité dont bénéficiaient auparavant les clients de Longview Plan

Nouvelles fonctions ajoutées à Longview Analytics pour une création plus rapide et plus facile d'applications robustes

Nouvelles analyses "Net Income Bridge and Variance" pour aider les utilisateurs à comprendre les causes des variations de performance entre différents scénarii comme le Réel, le Budget et le Forecast. D'autres améliorations apportées à notre nouvelle solution de Prix de Transfert Opérationnels

Modernisation et alignement de l'interface utilisateur/UX - les interfaces utilisateur ont été considérablement améliorées, ce qui accroit la convivialité grâce à un à nouveau « look and feel » ces mises à jour dans l'ensemble du portefeuille de solutions de Longview assurent cohésion et familiarité lors de la navigation entre applications.

Wayne Stevens, chef de produit chez Longview, commente : "Ces améliorations s'appuient sur notre vision de Connected Finance." Il ajoute : "En accélérant les fonctions de clôture, de planification, de fiscalité et d'analyse, nous aidons les entreprises à maximiser leur efficacité et leur performance."

Longview Fall '18 est maintenant disponible - les clients peuvent visiter la section "Quoi de neuf" de notre portail client pour accéder à un résumé des améliorations et consulter les notes de mises à jour du produit pour tous les détails techniques de cette version.

A propos de Longview

Longview fait passer la planification budgétaire et prévisionnelle, la consolidation, le reporting fiscal et l'analytique d'une simple collecte de données et leur validation vers des processus stratégiques de valorisation de l'information pour la décision et l'analyse. Longview avec ses 25 années d'expérience dans ce domaine propose la solution de performance management la plus robuste et innovante du marché. Pour découvrir Longview cliquez sur : www.longview.com .

Pour toute question, merci de contacter :

Sarah Bergseth, Vice President of Global Marketing, SBergseth@longview.com .

Pour la France Nicolas LETAVERNIER, Sales Director France, nletavernier@longview.com

SOURCE Longview Solutions Inc.