Longview positionné comme visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner 2018 pour les solutions « Cloud Financial Planning & Analysis »

Longview évalué sur la base de l'ensemble de sa vision et de sa capacité à exécuter

TORONTO, le 21 Août 2018 /PRNewswire/ -- Longview, leader dans l'édition de logiciels de mesure de la performance, de reporting fiscal et Analytique, annonce aujourd'hui être reconnu par Gartner comme visionnaire pour les solutions Cloud Financial Planning et Analytique. Les analystes du Gartner ont placé Longview dans le quadrant des visionnaires du « Magic Quadrant 2018 » sur la base de sa capacité d'exécution et de l'ensemble de sa vision.

« Cette reconnaissance met en lumière notre engagement auprès de nos clients ainsi que les innovations réalisées pour accompagner leurs succès, explique Jerry Dolinsky, Directeur Général de Longview. Notre solution « Connected Finance » accompagne les demandes toujours croissantes des grandes organisations globales. Nous allons continuer sur notre lancée, nos succès et développer notre Roadmap Produit afin de renforcer encore notre position sur le marché. »

Le succès de Longview repose sur Longview Plan Powered by Tidemark, une solution pour l'ensemble des fonctions et équipes du CFO couvrant le planification budgétaire, le prévisionnel, le reporting financier et l'Analyse avancée. Tidemark a fait ses preuves en tant que solution d'entreprise globale et évolutive avec son architecture née et conçue dans le cloud, apportant ainsi la flexibilité, l'évolutivité, impossible avec les cubes des autres solutions du marché. Les clients de Tidemark modélisent des processus très complexes et peuvent s'attaquer à des cas d'usage habituellement non couverts par les solutions de performance management traditionnelles ou même récentes.

Pour consulter une version complète du « Gartner 2018 Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions¹ » cliquer ici. Pour découvrir Longview cliquer sur: www.longview.com.

¹Gartner, Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions by Christopher Iervolino, John E. Van Decker. July 24, 2018.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

A propos de Longview

Longview fait passer la planification budgétaire et prévisionnelle, la consolidation, le reporting fiscal et l'analytique d'une simple collecte de données et leur validation vers des processus stratégiques de valorisation de l'information pour la décision et l'analyse. Longview avec ses 25 années d'expérience dans ce domaine propose la solution de performance management la plus robuste et innovante du marché.

Pour toute question, merci de contacter :

Sarah Bergseth, Vice President of Global Marketing, SBergseth@longview.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/733084/Longview_Solutions_Gartner_Visionary_French.jpg

Related Links

https://www.longview.com