Loomis et SixThirty investissent dans la startup FinTech suisse, Sonect

La startup FinTech suisse, Sonect, annonce que le spécialiste de la gestion de trésorerie, Loomis , et le fonds de capital-risque global spécialisé dans les entreprises FinTech, SixThirty, ont récemment investi dans la société. Loomis a conclu un partenariat mondial avec Sonect et aidera à accélérer la croissance de la startup suisse grâce à son expertise et à sa vaste c lientèle. Par ailleurs, Sonect a été choisie pour participer au programme clé en main SixThirty, témoignant une nouvelle fois de son appartenance aux startups les plus innovantes et prometteuses du monde entier. Ces investissements font suite à la récente participation réussie de Sonect au programme VC FinTech Accelerator 2018, parrainé par le fournisseur de technologie financière de premier plan, FIS.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/782017/Sonect.jpg )

Loomis rejoint les rangs de Sonect en tant qu'investisseur après avoir annoncé un partenariat mondial avec la startup suisse

Loomis, le spécialiste de la gestion de trésorerie, a récemment annoncé son partenariat mondial avec la startup FinTech suisse. Loomis étend maintenant sa collaboration en joignant les rangs en tant qu'investisseur.

Loomis est le spécialiste de la création de flux de trésorerie efficaces dans la société et opère dans plus de 20 pays. Loomis offre des services incluant le transport, le traitement et le stockage des liquidités des institutions financières et détaillants.

« Loomis et Sonect se complètent parfaitement. Grâce à son expertise et sa vaste clientèle dans l'industrie, Loomis peut grandement contribuer à l'accélération de notre croissance », a déclaré Sandipan Chakraborty, fondateur et PDG de Sonect.

SixThirty choisit Sonect en tant que l'une des sociétés FinTech les plus innovantes et prometteuses

SixThirty est un fonds de capital-risque global spécialisé dans les FinTech et un programme clé en main. Les sociétés du portefeuille de SixThirty incluent les entreprises FinTech les plus innovantes et les plus prometteuses du monde entier. Pour le programme d'automne, cinq startups ont été choisies en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels de SixThirty, qui comprennent Commerce Bank, Enterprise Bank & Trust, Bank of New York | Pershing et Ernst & Young. SixThirty soutient Sonect dans le lancement de sa plateforme aux États-Unis.

En outre, Sonect faisait partie des dix startups sélectionnées pour le programme VC FinTech Accelerator 2018 qui vient de s'achever, parrainé par FIS, qui s'est déroulé à Little Rock, dans l'Arkansas. En tant que l'une des sociétés choisies, Sonect a reçu un investissement monétaire ainsi qu'un accompagnement et des retours approfondis de la direction exécutive de FIS et d'institutions financières de premier plan. Pour sa troisième année, le programme « VC FinTech Accelerator » a reçu 281 candidatures de 47 pays.

À propos de Sonect

Sonect est une société FinTech primée de Suisse, qui a créé le premier réseau de guichets automatiques virtuels. Le service permet à chaque magasin de rejoindre la plateforme de la société en utilisant un téléphone portable et de distribuer des espèces directement depuis la caisse enregistreuse. Cela réduit le « coût de la distribution d'espèces » pour les banques et simplifie la gestion des liquidités en magasin pour les marchands par le biais d'un service à la demande basé sur la localisation qui permet à ses utilisateurs de retirer des espèces partout sans distributeur automatique physique. Sonect aide également les banques à étendre leurs services dans de nouvelles régions et à augmenter l'inclusion financière sans investissements en capital conséquents. La société se développe rapidement en Suisse et prépare déjà son déploiement en Europe. Grâce à la forte demande pour sa solution, la société prévoit déjà son expansion intercontinentale en 2019.

SOURCE Sonect SA