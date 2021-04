Loop rapporteert de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2020

VANCOUVER, BC, 1 april 2021 /PRNewswire/ -- Loop Energy (TSX: LPEN) heeft vandaag geconsolideerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2020. Alle bedragen zijn uitgedrukt in CAD dollar tenzij anders vermeld en zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS).

"In de loop van 2020 bleef Loop Energy onze technologie voor brandstofcelpakketten uitbreiden en beleefde het een zeer succesvol jaar in termen van klantencontracten op al onze doelmarkten." zei Ben Nyland, President en CEO. "Met onze installaties in Californië, China en Europa is Loop er trots op een van de weinige brandstofcelbedrijven te zijn met een wereldwijde voetafdruk en een gediversifieerd, dynamisch groeiend klantenbestand. We geloven dat we het team, de technologie en de producten hebben om een dominante speler te worden op de brandstofcelmarkt, terwijl het zich ontwikkelt tot een kans van meer dan $ 50 miljard in het komende decennium."

Hoogtepunten financiële resultaten vierde kwartaal van 2020

(alle vergelijkingen hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019 tenzij anders vermeld)

Inkomsten van $ 0,2 miljoen, vergeleken met $ 0,3 miljoen voor dezelfde periode in 2019.

Het verlies en het totale verlies bedroegen $ 2,8 miljoen, vergeleken met $ 0,7 miljoen voor dezelfde periode in 2019, of een stijging van 300%, als gevolg van hogere kosten voor onderzoek en productontwikkeling en hogere algemene en administratieve kosten.

Hoogtepunten financiële resultaten voor het volledige jaar 2020

Inkomsten van $ 0,5 miljoen, vergeleken met $ 0,5 miljoen voor dezelfde periode in 2019.

Het verlies en het totale verlies bedroegen $ 8,9 miljoen, vergeleken met $ 4,3 miljoen voor dezelfde periode in 2019, of een stijging met 107%, als gevolg van hogere kosten voor onderzoek en productontwikkeling en hogere algemene en administratieve kosten.

Hoogtepunten voor het volledige jaar 2020

Loop Energy begon het jaar met geen verkopen in de pijplijn voor bedrijfsontwikkeling en eindigde 2020 met $ 3,2 miljoen in de orderportefeuille en bijna 100 bedrijven in het verkoopkanaal. Eind januari 2021 was de orderportefeuille gegroeid tot $ 16,4 miljoen en de verwachting is dat deze tot het einde van 2021 zal blijven groeien.

Loop Energy begon het jaar met geen verkopen in de pijplijn voor bedrijfsontwikkeling en eindigde 2020 met $ 3,2 miljoen in de orderportefeuille en bijna 100 bedrijven in het verkoopkanaal. Eind januari 2021 was de orderportefeuille gegroeid tot $ 16,4 miljoen en de verwachting is dat deze tot het einde van 2021 zal blijven groeien.

In 2020 heeft Loop Energy in totaal $ 7,7 miljoen uitgegeven ter ondersteuning van de algemene activiteiten van het bedrijf. Dit omvatte de eerste investering van het bedrijf in activiteiten die verband houden met bedrijfsontwikkeling en ook algemeen werkkapitaal voor algemene en administratieve uitgaven. Ongeveer 79%, of $6,1 miljoen, van de totale kosten hield verband met initiatieven op het gebied van productontwikkeling.

Binnen de productontwikkelingsgroep van Loop Energy lag de nadruk in 2020 vooral op de verdere ontwikkeling rond de eFlow™-brandstofcelmodules van het bedrijf.

In 2020 investeerde de onderneming ook $ 0,7 miljoen in haar test- en productiefaciliteiten in Vancouver , wat het totaal aan geïnvesteerd kapitaal tot op heden op $ 2,3 miljoen brengt.

Vooruitzichten en investeringen voor 2021

Met de succesvolle voltooiing van Loop Energy's beursgang van $ 100 miljoen, is het bedrijf van plan om zich in 2021 te richten op de zware en middelzware motortoepassingen, waaronder bussen, commerciële vrachtwagens, alsook stationaire en materiaaltransportmarkten, met als doel de geografische aanwezigheid in China en Europa te blijven vergroten, terwijl de aanwezigheid in Californië wordt voortgezet.

Een deel van de product- en technologie-investeringen zal gaan naar onderzoek en ontwikkeling van een nieuwe generatie MEA en bipolaire platen voor gebruik met eFlow™.

Het bedrijf heeft ook verschillende aanstaande kansen gekregen in bijkomende geografische markten en anticipeert daarom op projecten die de reikwijdte kunnen beginnen uitbreiden buiten de initiële kernmarkten van China en Europa.

Het bedrijf verwacht ook dat de kapitaalgoederen in 2021 aanzienlijk zullen toenemen in vergelijking met 2020, aangezien de interne test- en productiecapaciteit wordt uitgebreid.

Financiële samenvatting van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2020

Het bedrijf zal op woensdag 31 maart om 11.00 uur EST een conferentiegesprek organiseren voor een meer gedetailleerde bespreking van de resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2020 van Loop Energy Inc.

Bel 5 tot 10 minuten voor de geplande starttijd in en vraag of u aan het Loop Energy-gesprek mag deelnemen:

Canada/VS TF: 1-800-319-4610

Internationaal tarief": +1-604-638-5340

Replay Access Code: 6551

De jaarrekeningen van het bedrijf en de bespreking en analyse van het management zijn beschikbaar op www.loopenergy.com/investors en www.sedar.com .

Over Loop Energy Inc.

Loop is een toonaangevende ontwerper van brandstofcelsystemen voor de elektrificatie van commerciële voertuigen, waaronder lichte commerciële voertuigen, stadsbussen en middelzware en zware vrachtwagens. De producten van Loop bevatten de gepatenteerde eFlow™-technologie in het brandstofcelpakket van de bipolaire platen. eFlow™ werd ontworpen om commerciële klanten maximale prestaties en minimale kosten te bieden. Loop werkt samen met OEM's en belangrijke leveranciers van voertuigsubsystemen om de productie van elektrische voertuigen met brandstofcellen mogelijk te maken. Voor meer informatie over hoe Loop naar een uitstootvrije toekomst toewerkt, bezoek www.loopenergy.com .

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving, die de huidige verwachtingen van het management betreffende toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. Toekomstgerichte informatie is gebaseerd op een aantal veronderstellingen en is onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf vallen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte informatie worden vermeld of door dergelijke informatie worden geïmpliceerd. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vermogen van het bedrijf om haar strategie uit te voeren en de factoren die worden besproken onder "Risicofactoren" in het definitieve langetermijnprospectus van het bedrijf van 18 februari 2021. Loop wijst elke verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

