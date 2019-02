Lopez Negrete Communications celebra sus "Dulces dieciséis" en el Best of Show del American Advertising Federation-Houston Chapter Awards

HOUSTON, 20 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lopez Negrete Communications, Inc., una de las agencias privadas e independientes hispanas de servicio completo más grandes del país, resultó ganadora de 21 premios de la American Advertising Federation–Houston Chapter, incluyendo "Best of Show" en la categoría de Transmisión. Este representa el 16o año consecutivo en que la agencia obtiene el premio de "Best of Show".

La creación que ganó el reconocimiento de "Best of Show" lleva por título "Al mismo ritmo", creada para Walmart, su cliente ya por muchos años. La meta de la campaña era promover conciencia de la nueva app Online Grocery Pickup de Walmart durante la transmisión del más importante evento de fútbol a nivel mundial. La agencia emprendió un proceso modular para crear reuniones culturalmente apropiadas para cada país latinoamericano participante y editó cada comercial dependiendo de los equipos representados en los partidos. El mundialmente reconocido tema de la película de Rocky "Gonna Fly Now" fue producido y grabado al estilo y género de música tradicional de cada país. La obra ganadora puede verse aquí: https://bit.ly/2Gw9HUN .

"Esta fue una campaña sencilla, hermosa, pero lo más importante poderosa, en la que se recurrió a los conocimientos prácticos de los clientes respecto al amor tan apasionado que sienten los latinos por el fútbol, además de la enorme oportunidad de conexión que ofreció la Copa del Mundo" comentó Alex López Negrete, presidente y gerente general de Lopez Negrete Communications. Además, añadió: "Son pocas las oportunidades de crear una campaña que permita a quien hace marketing presentar un servicio tan práctico como el Online Grocery Pickup durante todo un mes de un evento deportivo, y complacer específicamente a un segmento tan diverso en una manera tan a la medida. Estamos agradecidos con nuestro cliente por darnos la libertad de reflejar de manera tan vívida y precisa la pasión de nuestro consumidor por el fútbol, ¡y por la comida!

Lopez Negrete Communications recibió además los siguientes reconocimientos:

Fiat Chrysler Automobiles

Dos Oro, un Plata

Walmart Inc.

Best of Show, cuatro Oro, seis Bronce

Bank of America

Un Bronce

McDonald's

Un Oro , dos Plata, dos Bronce

, dos Plata, dos Bronce Lone Star College

Un Bronce

Lopez Negrete Communications, Inc.

Un Plata

La American Advertising Awards es la competencia más grande y representativa de la industria de la mercadotecnia, que atrae más de 40,000 obras cada año en las competencias de los Clubs de la AAF locales. La misión de la competencia American Advertising Awards es la de dar reconocimiento y recompensar el espíritu creativo de excelencia en el arte de la publicidad.

ACERCA DE LOPEZ NEGRETE COMMUNICATIONS, INC. Lopez Negrete Communications se destaca como una de las agencias privadas e independientes de servicio completo operada por hispanos, más grandes de los Estados Unidos. Se especializa en brindar servicios de mercadotecnia a corporaciones que desean llegar y atraer a los consumidores cada día más diversos de este país. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de mercadotecnia, publicidad y comunicaciones, incluida la planificación estratégica, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, creativo, estrategia de marca, servicios de mercadotecnia digital, móvil y medios sociales, relaciones públicas y promociones. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete cuenta con más de 130 empleados que mantienen a sus clientes a la vanguardia en un Estados Unidos creciente y Omnicultural®.



