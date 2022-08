Lopez Negrete Communications es nombrada la agencia de mercadotecnia hispana oficial de Hyundai Motor America

HOUSTON, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lopez Negrete Communications, la agencia de mercadotecnia hispana de propiedad y gestión independiente más grande del país, ha sido elegida por Hyundai Motor America como su agencia de mercadotecnia hispana en EE. UU. La reconocida agencia realizará campañas de mercadotecnia estratégica dirigidas al consumidor hispano estadounidense con amplio conocimiento tecnológico.

"En Hyundai, nuestra visión es el progreso de la humanidad, lo cual incluye relacionarnos con las comunidades multiculturales tanto en la cultura como en el idioma", dijo Angela Zepeda, directora ejecutiva de mercadotecnia de Hyundai Motor America. "Elegimos a Lopez Negrete por su experiencia en llegar a los segmentos hispanos multifacéticos actuales de una manera que verdaderamente conecta con las vibrantes y diversas culturas. Estamos muy contentos de poder comunicarnos con las audiencias latinas en todo el país con un enfoque más estratégico que nos haga aún más identificables".

"Este es otro momento importante en la historia de nuestra agencia. El ser elegidos como la agencia oficial hispana de Hyundai Motor America en esta etapa de su evolución como marca y fabricante líder de autos a nivel global es un tremendo honor. También será un placer trabajar al lado de Angela Zepeda, directora ejecutiva de mercadotecnia, y su equipo de trabajo completamente diverso, que sin duda está seriamente comprometido con el segmento que valora grandemente y entiende el poder del insight multicultural, además de comprender muy bien la oportunidad que existe dentro de nuestro mercado. Hay altos estándares y expectativas, tanto a nivel creativo como estratégico, y estamos sumamente entusiasmados de saber que con el equipo que contamos estamos preparados para cumplir más allá de lo que se espera", comentó Alex López Negrete, presidente y director general de Lopez Negrete Communications.

La tarea automotriz para Lopez Negrete Communications incluye la generación de campañas estratégicas de marca y de vehículos en todos los canales de comunicación. Hyundai se valdrá de la oferta de servicios completos de la agencia, como la Unidad de Negocios Estratégicos, que incluye investigación y conocimientos del consumidor, planificación y estrategia, análisis, digital, redes sociales, experiencias y medios.

Hyundai Motor America lleva la delantera en la categoría de diseño, movilidad y tecnología, y se une a los clientes de Lopez Negrete Communications que se encuentran dentro de las principales compañías de Fortune 100 y 500, como Walmart, Bank of America, McDonald 's, Phillips 66 Company y Mattress Firm, entre otros. Hyundai continuará siendo el cliente automotriz exclusivo de la agencia.

La agencia, que cuenta con 37 años de historia, planea presentar la campaña inicial este trimestre con el trabajo representativo de la marca Hyundai, y continuar con campañas de vehículos específicos y eventos importantes que atraigan a los diversos segmentos latinos en toda la nación, como los próximos partidos de la Copa del Mundo.

ACERCA DE LOPEZ NEGRETE COMMUNICATIONS, INC.

Lopez Negrete Communications se destaca por ser la agencia independiente de servicio completo, de propiedad y gestión hispana, más grande de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de mercadotecnia a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de mercadotecnia, publicidad y comunicaciones, que incluye planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de mercadotecnia digital, móvil y de redes sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 37 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, Walmart, McDonald's, Hyundai Motor America, Sam's Club, Mattress Firm, Phillips 66 Company, Motiva Enterprises LLC y United Airlines. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a más de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Aprovechamiento de la Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Consejo de Marketing Hispano (Hispanic Marketing Council) y de la Alianza por el Marketing Multicultural e Inclusivo, o AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la Asociación de Anunciantes Nacionales, o ANA (Association of National Advertisers).

Hyundai Motor America

Hyundai Motor America se centra en el "Progreso de la humanidad" y las soluciones de movilidad inteligente. Hyundai ofrece a los consumidores una línea de autos, Vehículos Utilitarios Deportivos (SUV) y vehículos eléctricos de alta tecnología. En 2021, nuestros 820 concesionarios vendieron más de 738,000 vehículos en los EE. UU. y casi la mitad se construyeron en Hyundai Motor Manufacturing Alabama. Si desea obtener más información, visite www.HyundaiNews.com .

