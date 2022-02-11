ЛОРА ХАЙНС-ПИРС ВОШЛА В СОСТАВ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ HINES

Лора будет управлять компанией вместе с отцом Джеффом Хайнсом

ХЬЮСТОН, 11 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная инвестиционная компания в сфере недвижимости Hines объявила о назначении Лоры Хайнс-Пирс (Laura Hines-Pierce) на должность содиректора с немедленным вступлением в силу. Лора занимала должность старшего управляющего директора Hines в офисе генерального директора с 2020 года, а ранее управляла вопросами трансформации компании.

Courtesy of Hines

«Идеи Лоры в области инноваций сыграли важную роль в повышении эффективности и создании ценности для наших инвесторов и клиентов. Для меня большая честь работать с ней в качестве содиректора, — заявил председатель и содиректор Hines Джефф Хайнс (Jeff Hines). — Для управления компанией во время масштабных преобразований в сфере недвижимости требуется иметь стратегическое мышление, дальновидность и чуткость — Лора обладает всеми этими качествами. Я надеюсь, что вместе мы приумножим наследие моего отца, обеспечивая высокое качество нашей продукции и услуг и ведя бизнес на основе добросовестности».

«Я горжусь своим новым назначением и собираюсь продолжить работу по дальнейшему развитию Hines, — сказала Лора Хайнс-Пирс, содиректор компании Hines. — В последние три десятилетия решения моего отца лежали в основе нашей глобальной экспансии и роста. Я рада работать рядом с ним в решающий для нашего бизнеса момент. Темпы внедрения инноваций в сфере недвижимости наконец-то сравнялись с другими отраслями. Для меня по-прежнему важно обеспечить ведущие позиции Hines, несмотря на любые перемены».

Лора начала работать в офисе генерального директора в 2020 году. С ее помощью была создана платформа управления инвестициями, на базе которой запустили три флагманских фонда в США и Азии с общим инвестиционным потенциалом в размере 4,8 млрд долл. США в виде собственного капитала (сумма соответствует покупательной способности в размере 10,8 млрд долл. США). Она также занялась внедрением инноваций во всех сферах бизнеса и определила обязательства компании в отношении ESG.

До этого Лора руководила трансформацией компании, а также работала вместе с соруководителями по управлению инвестициями, главным директором по инвестициям и генеральным директором по рынкам капитала над усовершенствованием инвестиционной стратегии и стратегии приобретений. Кроме того, Лора занималась управлением проекта River Point по застройке территории площадью более 300 тыс. кв. м в Чикаго, а также была членом инициативной группы по созданию программы по поддержке женщин OneHines, ускорившей развитие компании в области расового и культурного разнообразия и инклюзивности. До прихода в Hines Лора работала в филиале Sotheby's в Нью-Йорке. Она получила степень бакалавра экономики и истории искусств в Университете Дьюка и степень магистра делового администрирования в Гарвардском университете.

Компания Hines продолжит реализацию своего плана по обеспечению преемственности. Ожидается, что двое братьев Лоры — Адам и Мэтью Хайнс — присоединятся к ней и Джеффу и войдут в состав руководства по усмотрению Джеффа. Адам Хайнс (Adam Hines) работает в отделе рынков капитала компании, а Мэтью Хайнс (Matthew Hines) входит в группу разработчиков в западном регионе деятельности компании.

Информация о компании Hines

Международная частная инвестиционная компания Hines ведет свою деятельность в сфере недвижимости. Компания была основана в 1957 году, на сегодняшний день ее представительства открыты в 255 городах 27 стран. Под управлением Hines находятся инвестиционные активы на общую сумму около 83,6 млрд долл. США¹. Помимо инвестиционной деятельности компания Hines оказывает услуги в сфере недвижимости, сотрудничая с более чем 360 объектами общей площадью около 13 млн кв. м. За свою историю компания Hines построила, реконструировала или приобрела в собственность почти 1,5 тыс. объектов общей площадью свыше 46 млн кв. м. В настоящее время компания реализует более 170 проектов по всему миру. Благодаря обширному опыту работы в сфере инвестиций и рисков, богатой истории управления всеми видами собственности, а также своей фундаментальной приверженности принципам ESG компания Hines стала одной из крупнейших и наиболее уважаемых организаций на мировом рынке недвижимости. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.hines.com. ¹Активы международной компании Hines, а также активы под ее управлением в качестве уполномоченной инвестиционной компании по состоянию на 30 июня 2021 г.

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