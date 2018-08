Loro Parque er kåret til verdens beste dyrehage for andre år på rad

TENERIFE på Kanariøyene, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Anerkjente Loro Parque har nettopp mottatt Travellers' Choice 2018, bare noen få måneder etter at Siam Park, selskapets badeland, ble kåret til nr. 1 i verden i kategorien for femte år på rad

Loro Parque er igjen blitt kåret til verdens beste dyrehage . Det er andre år på rad dyrehagen vinner denne prisen, som ble delt ut av det kjente reisenettstedet TripAdvisor i 2018-utgaven av den årlige kåringen Travellers' Choice. Uavhengige vurderinger gitt av nettplattformens brukere som har besøkt fasilitetene, har igjen bekreftet at det ikke finnes noen bedre dyrehage enn denne på planeten.

Denne anerkjennelsen forsterker Loro Parques rolle som et autentisk naturreservat hvis søyler er opplæring, bevaring og økt bevissthet blant besøkende om viktigheten av å beskytte dyreverdenen og dets økosystemer. Nesten 50 millioner mennesker har besøkt Loro Parques fasiliteter gjennom en historie som strekker seg over mer enn 45 år, og alle har sett hvor godt dyrene i Parque blir behandlet.

Loro Parque, som ligger vakkert til på Tenerife, en av Kanariøyene, har et omfattende vitenskaps-, utdannings- og bevaringsprogram som er blitt implementert siden 1994 gjennom Loro Parque Foundation. I denne perioden, mye takket være Loro Parques rolle som hovedsponsor, kunne stiftelsen tildele mer enn 19 millioner dollar direkte til utviklingen av bevaringsprogrammer «in situ» og «ex situ». Denne anerkjennelsen sammenfaller med overføringen av seks eksemplarer av indigoara (en av de ni papegøyeartene som stiftelsen har klart å redde fra overhengende utryddelse) til Brasil for tilbakeføring til naturen, en begivenhet som regnes som en suksesshistorie innen bevaring.

Loro Parque vil gjerne benytte anledningen til å takke gjestene som daglig komme på besøk fra mange forskjellige deler av verden, og dessuten turoperatørene for deres viktige bidrag til et dyrelivbehandlingssenter som prioriterer dyrevelferd, og til slutt alle samarbeidspartnere på det vitenskapelige feltet, for at de deler Loro Parque-teamets oppdrag: å beskytte og bevare dyr og deres naturlige habitater for fremtidige generasjoner.

Mer om Travellers' Choice 2018: https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Attractions-cZoos