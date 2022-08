Loro Parque Fundación registra um novo marco na reintrodução da arara azul de Lear no Brasil

O primeiro filhote de arara azul de Lear nasceu na natureza (in situ) de um casal nascido e criado em um centro de conservação (ex situ).

PUERTO DE LA CRUZ, 12 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Um marco importante para a conservação das espécies ameaçadas acaba de ocorrer: o primeiro filhote de arara azul de Lear nasceu in situ (em seu habitat natural) de aves nascidas e criadas ex situ (fora de seu habitat natural).





As aves reintroduzidas que nasceram e foram criadas sob os cuidados humanos em Loro Parque Fundación não apenas conseguiram sobreviver em seu habitat natural adaptando-se completamente, como também puderam se reproduzir.

O par de araras de Lear com sua cria. Fonte: Thiago Filadelfo/LPF

Mais de 40 aves nasceram no centro de reprodução da Fundação, 19 já foram enviadas para o Brasil, das quais 8 foram introduzidas com sucesso na natureza.

Este é um dos principais projetos de Loro Parque Fundación que conseguiu mudar a categoria desta espécie na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) de "criticamente ameaçada" para "em perigo". Este evento significou sua salvação iminente da extinção, algo que a Loro Parque Fundación conseguiu fazer com um total de 10 espécies até o momento.

A proteção e recuperação progressiva da arara azul de Lear tem sido um processo longo e árduo, no qual se destaca o trabalho ex situ realizado por Loro Parque Fundación, para quem o governo brasileiro transferiu dois casais há 16 anos, em 2006, com o objetivo de reproduzir e ajudar a salvar a espécie que se encontrava em uma situação de grande vulnerabilidade.

Em 1983, restavam apenas 60 exemplares desta espécie na natureza e graças à perseverança de Loro Parque Fundación esses números são agora muito melhores, já ultrapasando os 1.200 indivíduos.

Esse grande marco também reforça o papel dos zoológicos como protetores da fauna ameaçada, pois em ambientes controlados se fornece aos animais uma rede de segurança que muitas vezes pode faltar na natureza.

Estas ações são parte de um projeto integrado com aves criadas ex situ e in situ no qual Loro Parque Fundación colabora com mais de 10 instituições em todo o mundo.

FONTE Loro Parque Foundation

