Loro Parque on maailman paras eläintarha jo toisena peräkkäisenä vuonna

TENERIFFA, Kanariansaaret, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Kuuluisa eläintarha sai hiljattain Travellers' Choice 2018 -palkinnon vain muutamaa kuukautta sen jälkeen, kun yrityksen vesipuisto Siam Park palkittiin maailman parhaaksi sarjassaan viidentenä vuotena peräkkäin.

Loro Parque on taas kerran nimetty maailman parhaaksi eläintarhaksi . Arvostetun matkustussivusto TripAdvisorin mukaan saavutus on jo toinen peräkkäin; se julkistettiin sivuston jokavuotisten Travellers' Choice 2018 -palkintojen yhteydessä. Riippumattomat arviot eläintarhassa vierailleilta johtavan verkkoalustan käyttäjiltä ovat taas vahvistaneet, ettei maailmassa ole parempaa eläintarhaa.

Tunnustus vahvistaa Loro Parquen roolia autenttisen luonnon suojelukeskuksena, jonka tukipilarit ovat koulutus, luonnonsuojelu ja tietoisuuden lisääminen eläinmaailman ja sen ekosysteemien suojelun tärkeydestä. Eläintarhan yli 45-vuotisen historian aikana se on houkutellut lähes 50 miljoonaa kävijää, joista kaikki ovat huomanneet eläinten hyvinvoinnin.

Kuvauksellisella Teneriffalla, yhdellä Kanariansaarista, sijaitsevalla Loro Parquella on monitahoinen tiede-, koulutus- ja suojeluohjelma, jota on toteutettu Loro Parque -säätiön kautta vuodesta 1994 asti. Tänä aikana, Loro Parquen tuen ansiosta säätiö jakoi yli 19 miljoonaa dollaria in situ- ja ex situ -suojeluohjelmien kehittämiseen. Tunnustus osuu samaan hetkeen kuin kuuden indigoaran (indigoara on yksi yhdeksästä papukaijalajista, jotka säätiö on pelastanut sukupuuton partaalta) siirto Brasiliaan palautettavaksi luontoon; tapahtumaa voidaan pitää onnistuneen suojelun merkkinä.

Loro Parque haluaa kiittää asiakkaitaan eri puolilta maailmaa, jotka vierailevat eläintarhassa päivittäin, heidän tärkeästä panoksestaan eläinten hyvinvoinnin etusijalle asettavan suojelukeskuksen toiminnassa; sekä kaikkia tieteen kentällä toimiva yhteistyökumppaneita, joiden tehtävä on sama kuin Loro Parquen työryhmän: suojella eläimiä ja niiden luontaisia elinympäristöjä sekä säilyttää ne myös tuleville sukupolville.

Lisätietoa Travellers' Choice 2018 -palkinnoista: https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Attractions-cZoos