Loro Parque udnævnt til verdens bedste dyrepark for andet år i træk

Den berømte dyrepark Loro Parque modtog anerkendelsen fra Travellers' Choice 2018 kun et par måneder efter, at Siam Park, virksomhedens vandland, udnævntes til nr. 1 i verden i sin kategori for femte år i træk

Loro Parque er igen udnævnt til verdens bedste dyrepark . Udnævnelsen gives for andet år i træk af det højt respekterede rejsewebsted TripAdvisor, der har annonceret udnævnelsen i sin årlige Travellers' Choice Awards 2018. Endnu en gang har webplatformens brugere, som har besøgt dyreparken, i uafhængige vurderinger bekræftet, at der ikke findes en bedre dyrepark i verden.

Udnævnelsen styrker Loro Parques rolle som et ægte center for beskyttelse af vilde dyr, der fokuserer på uddannelse, beskyttelse og informationskampagner blandt parkens gæster om vigtigheden af at beskytte dyreriget og dets økosystemer. Knap 50 mio. gæster har besøgt den mere end 45 år gamle park. Alle har anerkendt, at parkens dyrevelfærd er i topklasse.

Loro Parque, der er smukt beliggende på øen Tenerife i De Kanariske Øer, har gennemført et omfattende videnskabs-, uddannelses- og beskyttelsesprogram siden 1994 gennem Loro Parque Foundation. Siden da og takket være hovedsponsoratet fra Loro Parque har fonden uddelt over 19 mio. USD til udviklingen af dyrebeskyttelsessprogrammer i og uden for parken. Udnævnelsen falder sammen med overførslen af seks Lears-araer (en af ni papegøjearter som det er lykkedes fonden at redde fra truende udslettelse) til Brasilien, hvor de skal genudsættes i naturen. Resultatet betragtes som en succesfuld beskyttelsesaktivitet.

Loro Parque benytter lejligheden til at takke sine gæster, der kommer fra mange forskellige dele af verden, rejsearrangørerne for deres vigtige engagement i centeret for beskyttelse af dyreliv, hvor hovedprioriteten er dyrevelfærd, og alle samarbejdspartnerne på det videnskabelige område, der deler Loro Parque-teamets mission om at beskytte og bevare dyr og deres naturlige omgivelser til fremtidige generationer.

