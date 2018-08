Loro Parque utses till världens bästa zoo för andra året i rad

TENERIFFA, Kanarieöarna, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Den berömda parken hr just mottagit utmärkelsen Travellers' Choice 2018, bara några månader efter att företagets vattenpark Siam Park utnämndes till världens bästa i sin kategori för femte året i rad

Ännu en gång har Loro Parque utsetts till världens bästa zoo . Det är andra året i rad som parken får den här utmärkelsen från den välrenommerade resewebbplatsen TripAdvisor och utnämningen gjordes i samband med deras årliga event Travellers' Choice Awards 2018. Oberoende utvärderingar från de av den ledande webbplattformens användare som har besökt parken har ännu en gång bekräftat att det är den bästa park som planeten har att erbjuda.

Utmärkelsen befäster Loro Parques roll som ett äkta djur- och naturskyddscentrum, vars hörnstenar är utbildning, bevarande och att öka medvetenheten bland sina besökare om vikten av att skydda världens djurliv och ekosystem. Närmare 50 miljoner människor har besökt anläggningen under parkens 45-åriga historia och alla har de kunnat bevittna hur bra alla djur har det i vår park.

Loro Parque är pittoreskt beläget på Teneriffa, en av Kanarieöarna, och har sedan 1994 ett genomarbetat program för vetenskap, utbildning och djurskydd via Loro Parque Foundation. Sedan dess och tack vare huvudsponsorskapet från Loro Parque har stiftelsen kunnat dela ut över 19 miljoner dollar som har gått direkt för att främja utvecklingen av djurskyddsprogram "in situ" och "ex situ". Utmärkelsen sammanfaller exakt med transporten av sex exemplar av indigoara (en av de nio papegojarter som stiftelsen har lyckats rädda från utrotning) till Brasilien där de ska släppas tillbaka ut i det fria, en händelse som utmärker framgångsrikt djurskydd.

Loro Parque vill passa på att tacka alla parkbesökare från olika delar av världen, reseledare och guider för sitt viktiga engagemang i ett djur- och naturskyddscentrum med fokus på djurens välfärd och alla olika samarbetspartners inom forskning och vetenskap för att de tillsammans med Loro Parque-teamet arbetar för parkens mission: att skydda och bevara djur i sina naturliga habitat för kommande generationer.

Mer om Travellers' Choice 2018: https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Attractions-cZoos