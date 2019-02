Lors des WealthBriefing Swiss Awards 2019, la solution de FundCount est récompensée dans les catégories Best Client Accounting et Best Client Reporting

BOSTON, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, FundCount, LLC, fournisseur mondial de logiciels de comptabilité et d'analyse des investissements, a annoncé qu'elle avait été récompensée dans deux catégories, Best Client Accounting (meilleure solution de comptabilité client) et Best Client Reporting (meilleure solution de reporting client), lors des WealthBriefing Swiss Awards 2019. Ces prix annuels fort prisés récompensent les meilleurs fournisseurs des communautés mondiales de la banque privée, de la gestion de fortune et des conseillers dignes de confiance dans toute la Suisse.

Le logiciel de FundCount pour les portefeuilles, les partenariats et les comptes du grand livre est utilisé par de nombreux cabinets familiaux, administrateurs de fonds, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement à travers le monde. Système pleinement intégré, il constitue une source unique de vérité d'investissement et une vue complète du patrimoine.

Le jury a décerné à FundCount le titre de Best Client Accounting, saluant l'« approche détaillée et pleinement intégrée » de la société. En outre, il a mis en avant la « capacité [de FundCount] de réduire les coûts d'exploitation au profit d'une plus grande efficience et d'une réduction des risques », comme facteur ayant contribué à leur récompense dans cette catégorie. S'exprimant sur la récompense de FundCount en tant que solution Best Client Reporting, les juges ont déclaré : « Les capacités de rendement de FundCount, qui permettent aux sociétés qui l'utilisent de proposer des rapports extrêmement flexibles pour tous les besoins, est ce qui a retenu notre attention. »

« Les gestionnaires de fortune attendent de leurs solutions logicielles qu'elles soient rapides, précises et efficaces », explique Alex Ivanov, PDG et fondateur de FundCount. « C'est la deuxième année consécutive que FundCount est récompensée dans plusieurs catégories, ce qui montre incontestablement que nos solutions répondent aux divers besoins de comptabilité et de reporting des gestionnaires de fortune. Nous sommes une nouvelle fois honorés d'avoir gagné dans deux catégories pour ces prestigieux prix WealthBriefing. »

À propos de FundCount

Fondée en 1999, FundCount fournit des logiciels de comptabilité intégrée et d'analyse des investissements, qui améliorent l'efficience opérationnelle et qui délivrent des renseignements immédiats et exploitables aux clients du monde entier. Aujourd'hui, plus de 125 fonds de couverture, gestionnaires de grandes fortunes uniques et multiples, administrateurs de fonds et sociétés de capital-investissement à travers le monde, dont les actifs s'élèvent au total à plus de 150 milliards de dollars des États-Unis, font confiance à FundCount pour bénéficier d'un reporting précis, flexible et offrant des informations opportunes. FundCount soutient sa clientèle croissante depuis son siège social aux États-Unis, ainsi que depuis quatre autres bureaux internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fundcount.com.

