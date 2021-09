Lorsqu'il s'agit de remplacer la batterie d'un véhicule, trouver la batterie correspondante peut s'avérer fastidieux

L'emplacement de la batterie : Pour certains véhicules, l'emplacement de la batterie n'est pas toujours évident : elle peut se trouver à droite ou à gauche du compartiment moteur, à l'avant ou à l'arrière du véhicule, sous le capot ou dans le compartiment à bagages. Avant Exide, les utilisateurs devaient consulter le manuel d'utilisation du véhicule pour trouver l'emplacement de la batterie pour leur modèle, ce qui leur faisait perdre du temps et de l'énergie.

Le temps d'intervention : Le processus de remplacement de la batterie varie selon les véhicules et les modèles. Connaître le temps de travail approximatif permet aux mécaniciens d'estimer à l'avance la complexité et le coût de la réparation.

Comment changer la batterie : Les mécaniciens apprennent à connecter et déconnecter la batterie du véhicule, ainsi qu'à configurer ses fonctions connexes, comme l'initialisation des lève-vitres et les réglages de la boîte de vitesses, ce qui leur permet d'utiliser l'outil du début à la fin.

Si la batterie remplacée doit être validée, et comment l'enregistrer dans le système de gestion de la batterie du véhicule : L'enregistrement est une partie importante du processus de remplacement de la batterie : il permet au véhicule de s'adapter aux nouveaux paramètres de la batterie. Si une nouvelle batterie n'est pas correctement enregistrée, le véhicule risque de ne pas pouvoir démarrer ou d'endommager son système électrique et la batterie elle-même. L'outil d'enregistrement de la batterie d'Exide offre aux utilisateurs simplicité et tranquillité d'esprit.

La référence automobile en matière d'adaptation de la batterie : disponible dès maintenant

L'outil amélioré Exide Battery Finder, qui peut être utilisé gratuitement grâce à l'application IOS et Android sur un téléphone ou un ordinateur. Il aide les clients à trouver et à installer la batterie qui convient à leur véhicule, limitant ainsi le risque de panne et de défaillance prématurée de la batterie.

À propos d'Exide Technologies :

Exide Technologies, dont le siège social est situé près de Paris, en France, est l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de stockage d'énergie pour les marchés automobile et industriel. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise les technologies de batteries d'aujourd'hui et de la prochaine génération utilisées dans un large éventail d'applications, de l'automobile au tout-terrain en passant par la manutention, le stationnement, le ferroviaire et la défense. Exide Technologies sert les marchés mondiaux avec des technologies de batteries de premier ordre, un savoir-faire et des services à valeur ajoutée sous de nombreuses marques connues. En tant que fabricant d'équipements d'origine pour les principaux constructeurs automobiles et industriels, Exide Technologies a été impliqué dans de nombreuses percées significatives en matière de stockage d'énergie qui favorisent l'innovation sur les marchés. Avec deux sites de R&D, neuf usines de production et trois usines de recyclage en Europe, Exide s'engage à fournir une ingénierie, une fabrication et un recyclage de haute qualité, et continue à alimenter le monde avec les solutions énergétiques les plus efficaces et à aider les clients à maximiser leur productivité et leurs performances. Au cours de l'exercice 2021, Exide a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros.

Site Web : https://www.exidegroup.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/exidegroup

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1628866/Exide_Technologies.jpg

