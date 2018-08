Los Ángeles dice NO a extender la venta de alcohol en bares hasta las 4 de la mañana

SAN RAFAEL, California, 3 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (California Alcohol Policy Alliance, CAPA), Alcohol Justice y el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz se asocian para organizar un evento de prensa en oposición al proyecto de ley SB 905 (presentado por Wiener). Expondrán las amenazas a la seguridad y a la salud pública en la ciudad y en todo el estado que esta ley crearía al permitir que una serie de ciudades –incluida Los Ángeles– extiendan la venta de alcohol en bares hasta las 4 de la mañana. Si el gobernador Brown promulga esta ley, el SB 905 lanzaría un peligroso experimento en siete ciudades durante cinco años que podría exponer al 76% de la población de California a más daños relacionados con el alcohol. El proyecto de ley se someterá a una votación final en el Comité de Asignación de Fondos el 8 de agosto de 2018.

Qué: Evento de prensa/Mitin de oposición/Llamado a la acción Cuándo: Lunes 6 de agosto de 2018, 10:00 a. m. Dónde: Ayuntamiento de Los Ángeles, salón 336 -- Sala de prensa Rick Orlov, North Spring Street, Los Ángeles, CA 90012 Quién: Entre los oradores estarán: • Kurtwood Smith, actor, activista, residente de Los Ángeles (conducirá el evento) • Paul Koretz, concejal de la ciudad de Los Ángeles (Distrito 5). Residente de Los Ángeles • Scott Suckow, director ejecutivo de la División de la costa del Pacífico de la American Liver Foundation • Lynne Brown, administradora del programa/agente de enlace con las fuerzas del orden público, organización de Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad (Mothers Against Drunk Driving, MADD) • Sarah Blanch, directora de la Coalición Impacto en la Zona Oeste (Westside Impact Coalition), presidenta de la Alianza de Políticas Contra las Drogas y el Alcohol de Los Ángeles (Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance, LADAPA). • Dina Cruz, Proyecto de Prevención de Coalición Unida para la Zona Este (United Coalition Prevention Project East), Sistemas de Recuperación con Modelos Sociales (Social Model Recovery Systems) • Keith Nakamura, copresidente del Consejo Vecinal de la Zona Centro Oeste de la Ciudad (Mid-City West Neighborhood Council), Comité de Planificación y Uso de la Tierra, residente de Los Ángeles • Brenda Villanueva, coordinadora de prevención de Pueblo y Salud, miembro de CAPA Por qué: • Tras fracasar el año pasado en su intento de aprobar el proyecto de ley para extender el expendio de alcohol en bares hasta las 4 de la mañana (SB 384), el senador estatal Scott Wiener (demócrata, San Francisco) elaboró el SB 905, un peligroso experimento que permitiría servir alcohol en bares hasta las 4 de la mañana y se aplicaría en siete ciudades por cinco años. • Este proyecto de ley, como tres otros que se paralizaron en sesiones anteriores, aumentará el consumo de alcohol, la pérdida de vidas y las lesiones y alterará el orden público en todo el estado. • Según la Oficina de Seguridad Vial de California (California Office of Traffic Safety, OTS), la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol que termina en accidentes fatales es un problema crónico que va en aumento en California. • El Equipo de Trabajo de los Servicios de Prevención Comunitaria de los EE. UU. (U.S. Community Preventive Services Task Force) determinó que cada vez que se extiende 2 horas la hora límite para servir alcohol hay más lesiones por accidentes viales y admisiones a las salas de emergencias . (Hahn y otros, 2010) • No hay "control local" en las políticas contra el alcohol. El daño que produce la decisión de una ciudad de cambiar la hora límite para servir alcohol se extiende a todas las comunidades aledañas. • En California ya se producen más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol al año y los costos anuales ascienden a $34 mil millones.

Para obtener más información, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/ o https://alcoholjustice.org/

SB 905: OPOSICIÓN REGISTRADA al 25 de junio

Asian-American Drug Abuse Project, Inc. (AADAP)



Equipo de Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción del Valle de San Ramón (ADAPT San Ramon Valley)



Alcohol Justice



Panel de Políticas sobre el Alcohol del Condado de San Diego (Alcohol Policy Panel of San Diego County)



Asociación Vecinal de Barbary Coast (Barbary Coast Neighborhood Association)



Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (California Alcohol Policy Alliance)



Asociación de Jefes de Policía de Colegios Universitarios y Universidades de California (California College and University Police Chiefs Association)



Consejo de California para Problemas con el Alcohol (California Council for Alcohol Problems)



Asociación Camboyana de Estados Unidos (Cambodian Association of America)



Comunidad, Acción, Servicio y Defensa para Vecindarios Saludables (CASA for Healthy Neighborhoods)



Centro para el Desarrollo Humano (Center for Human Development)



Centro de Recuperación Abierta (Center for Open Recovery)



Comité Conmemorativo Cesar Chávez del Valle de San Fernando (Cesar Chavez Commemorative Committee of San Fernando Valley)



Coalición para un Escondido sin Drogas (Coalition for Drug Free Escondido)



Coalición para Prevenir Daños Relacionados con el Alcohol en el Área Metropolitana de Los Ángeles (Coalition to Prevent Alcohol-Related Harms in LA Metro, COPALM)



Coalición de Comunidades Costeras sin Drogas (Coastal Communities Drug-Free Coalition)



Alianza Comunitaria para una Juventud sin Drogas (Community Alliance for Drug Free Youth, CADFY)



Consejo sobre el Alcoholismo y la Drogadicción (Council on Alcoholism and Drug Abuse)



Asociación de Directores de Salud Conductual de los Condados de California (County Behavioral Health Directors Association of California)



Junta de Supervisores del Condado de Marin (County of Marin Board of Supervisors)



Asociación Friday Night Live de California (California Friday Night Live Partnership)



Día Uno (Day One)



Red de Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal del Sur de California (Fetal Alcohol Spectrum Disorder Network of Southern CA)



Asociación de Autoridades Sanitarias de California (Health Officers Association of California)



Instituto de Estrategias Públicas (Institute for Public Strategies)



Alianza de Políticas sobre el Alcohol y la Droga de Los Ángeles (Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance)



Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles (Los Angeles Police Protective League)



Oficina Luterana de Políticas Públicas, California (Lutheran Office of Public Policy-California)



Mission Neighborhood Centers, Inc.



Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad (Mothers Against Drunk Driving)



Coalición de Comunidades de Montaña Contra el Abuso de Sustancias (Mountain Communities Coalition Against Substance Abuse)



Asociación Nacional de Familias de la Región Asia-Pacífico Contra el Abuso de Sustancias (National Asian Pacific Families Against Substance Abuse, NAPAFASA)



Coalición Nacional Contra el Abuso de Medicamentos Recetados (National Coalition Against Prescription Drug Abuse)



Consejo Nacional sobre el Alcoholismo y la Drogodependencia (National Council on Alcoholism and Drug Dependence)



Consejo Nacional sobre el Alcoholismo y la Drogodependencia, Valle de San Fernando



Coalición de Prevención de la Zona Costera Norte (North Coastal Prevention Coalition)



Asociación Policial Nacional para la Aplicación de las Leyes sobre el Alcohol (National Liquor Law Enforcement Association)



One East Palo Alto



Pacoima Urban Village



Asociación de Prevención del Trauma Relacionado con el Alcohol y el Abuso de Sustancias de Salinas (PARTS Salinas)



Asociación para una Pomona Positiva (Partnership for Positive Pomona)



Asociación de Agentes del Orden Público del Condado de Los Ángeles (Peace Officers Association of Los Angeles County, POALAC)



Fundación Educativa Proyecto SAFER (Project SAFER Educational Foundation)



Pueblo y Salud, Inc.



Luchemos Contra las Drogas El Segunda (Reach Out Against Drugs El Segunda)



Repensar el Alcohol y otras Drogas (Rethinking Alcohol and other Drugs)



Residentes de San Diego por Vecindarios Seguros (San Diegans for Safe Neighborhoods)



Asociación de Jefes de Policías y Alguaciles de San Diego (San Diego Police Chiefs' and Sheriff's Association)



Coalición de Prevención de San Marcos (San Marcos Prevention Coalition)



Coalición de Prevención de San Francisco (SF Prevention Coalition)



Junta de Supervisores del Condado de Sonoma (Sonoma County Board of Supervisors)



Centros de Tratamiento Tarzana (Tarzana Treatment Centers)



Proyecto The Wall Las Memorias (The Wall Las Memorias Project)



Proyecto de Prevención de la Coalición Unida para la Zona Este (United Coalition East Prevention Project, UCEPP)



Vecindarios Unidos para Los Ángeles (United Neighborhoods for Los Angeles)



Centro de Bienestar y Prevención de San Clemente (Wellness & Prevention Center San Clemente)



Coalición del Oeste sobre el Alcohol, la Marihuana y los Medicamentos Recetados (West County Alcohol & Marijuana Prescription Drug Coalition, AMPD)



Proyecto West Hollywood (West Hollywood Project)



Coalición Impacto en la Zona Oeste (Westside Impact Coalition)



Instituto de Liderazgo Juvenil (Youth Leadership Institute, YLI)



Miles de cartas del público

Actué ahora y visite https://alcoholjustice.org/stop-4am para decirle al Comité de Asignación de Fondos de la Asamblea que DETENGA el proyecto SB 905.

CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492 Jorge Castillo 213 840-3336 Alison Simard 213-473-7467

