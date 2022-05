Los 50 mejores lugares de brunch para celebrar el Día de las Madres

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- OpenTable, el proveedor líder de reservaciones online de restaurantes y parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), analizó más de 260 mil reseñas de sus usuarios para elaborar la lista de los 50 mejores lugares de brunch en México para celebrar el Día de la Madre.

Después de 2 años de incertidumbre por la pandemia, los mexicanos están planeando recuperar el tiempo perdido y festejar el 10 de mayo a lo grande, pues de acuerdo con cifras de la plataforma, las reservaciones para este Día de la Madre aumentaron en un 40% comparado con niveles pre-pandemia en 2019 y 82% comparado con 2021.

Este año el brunch (reservaciones entre las 12:00 pm y 12:59 pm) se ha posicionado entre los mexicanos como el formato de moda para celebrar el gran día, pues hubo un crecimiento de 461% en comensales con respecto al 2019. Tomando en cuenta esta tendencia, OpenTable comparte la lista de los 50 restaurantes para brunch:

Ciudad de México

1. Parrilla Paraíso en Tlalpan (carnes)

2. Mandolina en Polanco /Nueva Anzures (internacional)

3. Sonia en Juárez/Cuauhtémoc (internacional)

4. Lardo en Condesa/Roma (mediterránea)

5. Lago en Polanco /Nueva Anzures (de la granja a la mesa)

6. Casa Portuguesa en Polanco /Nueva Anzures (portuguesa)

7. Cuina en Condesa/Roma (comfort food)

8. Arango en Tabacalera (mexicana contemporánea)

9. Saks Polanco en Polanco /Nueva Anzures (internacional)

10. Aida en Santa Fe/Bosques (mexicana)

11. Torino Santa Fe en Santa Fe/Bosques (italiana)

12. Bellini Restaurante Giratorio- México en la Del Valle/Narvarte (internacional)

13. Helena en la Juárez/Cuauhtémoc (fusión/ecléctica)

14. Casa O – Lomas en Lomas/Tecamachalco (francesa contemporánea)

15. Macelleria Roma en Condesa/Roma (italiana)

16. Bistro 83- San Ángel en Altavista/San Ángel/San Jerónimo (mediterránea)

17. Loraine Café en Metepec/Toluca (cafetería)

18. Masala y Maiz en la Juárez/Cuauhtémoc (internacional)

19. Cityzen en la Juárez/Cuauhtémoc (francesa)

20. Saks San Ángel en Altavista/San Ángel/San Jerónimo (internacional)

21. La Terraza- Gran Hotel Ciudad de México en Centro (mexicana)

Guadalajara

22. palReal en Guadalajara (mexicana)

23. Café Pia en Zapopan (francesa)

24. Negroni en Guadalajara (italiana)

Monterrey

25. Nolan by Chef Gus en San Pedro Garza García (desayuno)

Querétaro

26. Hacienda la Laborcilla en Querétaro (internacional)

27. Restaurante Sarmiento- Viñedos Puerta del Lobo en Querétaro (internacional)

28. Hacienda El Salitre en Querétaro (mexicana regional)

San Luis Potosí

29. Malo Café en San Luis Potosí (comfort food)

Cancún

30. Ix kool en Cozumel (mexicana)

Baja California

31. CUARZO Valle de Guadalupe en el Valle de Guadalupe (italiana contemporánea)

32. El Ciclo Restaurante en Tecate (baja med)

33. BRUMA Wine Garden en el Valle de Guadalupe (mexicana contemporánea)

34. Farmer's Table- Tijuana en Tijuana (de la granja a la mesa)

Baja California Sur

35. Rubas en San José del Cabo (bistro)

36. The Ledge at The Cape a Thompson Hotel en Cabo San Lucas (internacional)

37. Acre Restaurant & Cocktail Bar en San José del Cabo (internacional)

38. Tamarindos en San José del Cabo (mexicana)

Chihuahua

39. Rocco- Cantabria en Juárez (internacional)

Morelos

40. Las Mañanitas en Cuernavaca (mexicana)

41. HOUSE Restaurante Cuernavaca en Cuernavaca (italiana contemporánea)

Oaxaca

42. Criollo en Oaxaca (mexicana contemporánea)

Puebla

43. Bistro 702 en Puebla (bistro)

Puerto Vallarta

44. La Palapa Restaurant en Puerto Vallarta (mexicana)

45. Tintoque en Puerto Vallarta (mexicana contemporánea)

46. Hacienda San Ángel Gourmet en Puerto Vallarta (internacional)

47. La Cappella Italian Cusine en Puerto Vallarta (italiana)

48. Vitea Oceanfront Bistro en Puerto Vallarta (internacional)

49. The Iguana Restaurant & Tequila Bar en Puerto Vallarta (mexicana contemporánea)

Yucatán

50. Museo de la gastronomía yucateca en Mérida (mexicana regional)

El Día de las Madres es una fecha que amerita hacer reservaciones con anticipación, ya que la mayoría de los espacios están en su capacidad máxima. Con OpenTable reserva y disfruta extraordinarias experiencias gastronómicas en más de 50,000 restaurantes de todo el mundo. Encuentra el restaurante ideal para celebrar a mamá con nuestros filtros de búsqueda completos e intuitivos. Consulta menús, fotos y promociones especiales a la vez que recibes información valiosa de las reseñas de nuestra comunidad de comensales de OpenTable.

Visita la lista completa de Los 50 Mejores Lugares Para Brunch 2022

Metodología de datos de OpenTable: OpenTable analizó las reservas en línea realizadas hasta el 18 de abril de 2022 para el Día de la Madre el 10 de mayo de 2022 y las comparó con las reservas realizadas para el Día de la Madre de 2019 y 2021 (10 de mayo de 2019 y 10 de mayo de 2021) hasta el 18 de abril de 2019 y 2021.

Metodología de los 50 mejores para el brunch en México: la lista de los 50 mejores lugares para brunch en México de OpenTable se genera a partir de más de 260,000 reseñas verificadas de comensales de OpenTable recopiladas entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Todos los restaurantes con un puntaje "general" mínimo y un número de calificados Se incluyeron revisiones para su consideración. El puntaje general se compone de puntos de datos únicos, como la calificación general del comensal, el klout del usuario, el número total de reseñas y la calificación general regional. Luego, los restaurantes calificados fueron calificados y clasificados de acuerdo con el porcentaje de reseñas, para lo cual se seleccionó "bueno para el brunch" como una característica especial.

