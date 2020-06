Los adultos con anemia drepanocítica pueden tener un mayor riesgo de resultados adversos por COVID-19

- EHA25Virtual: los pacientes adultos con anemia drepanocítica pueden tener un mayor riesgo de resultados adversos por COVID-19

LA HAYA, Países Bajos, 13 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La anemia drepanocítica (SCD) y la talasemia son desórdenes sanguíneos genéticos graves, a menudo conocidos como "hemoglobinopatías". Afectan predominantemente a las poblaciones de minorías étnicas negras y asiáticas en Inglaterra. Para asegurar unos buenos estándares y acceso igualitario a la atención sanitaria, el Servicio de Salud Nacional de Inglaterra ha puesto en marcha recientemente un modo de redes de atención regionales supervisadas por un nuevo organismo, el National Haemoglobinopathy Panel. Esta estructura organizacional ha permitido una rápida respuesta a la pandemia de COVID-19 y ha permitido la recogida de datos nacionales sobre nuevos casos y resultados para determinar si los pacientes de hemoglobinopatía están en riesgo de resultados adversos de COVID-19.

Presentamos un análisis sobre los datos recogidos a 5 de junio indicando que la mayoría de casos han sido moderados y en particular los niños no parecen estar en mayor riesgo. Sin embargo, los datos sugieren que los adultos con SCD pueden ser más vulnerables a los resultados adversos. Por tanto, recomendamos que las precauciones de aislamiento se levanten cautelosamente, y que las nuevas terapias y vacuna para el COVID-19, cuando estén disponibles, se prioricen para este grupo de pacientes.

Ponente: Dr Paul Telfer

Afiliación: Queen Mary University of London, Barts Health NHS Trust, Londres, Reino Unido

Abstract: #LB2606 REAL-TIME NATIONAL SURVEY OF COVID-19 IN HEMOGLOBINOPATHY AND RARE INHERITED ANEMIA PATIENTS (ENCUESTA NACIONAL EN TIEMPO REAL DE COVID-19 EN PACIENTES CON HEMOGLOBINOPATÍA Y ANEMIA GENÉTICA RARA)

Acerca del Congreso anual de la EHA: Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Debido a la pandemia del COVID-19, EHA transforma su encuentro físico en un Congreso virtual este año. Los temas del programa científico van desde fisiología y desarrollo de células madre a leucemia; linfoma; diagnóstico y tratamiento; glóbulos rojos; glóbulos blancos y plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y desórdenes sanguíneos, así como transfusión y trasplante de células madre. Embargo: Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso y nuestra política de embargo aquí .

Sitio web: ehaweb.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

Related Links

https://ehaweb.org



SOURCE European Hematology Association (EHA)