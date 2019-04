Los Angeles Auto Show: Call for Speakers zur AutoMobility LA 2019 ist eröffnet

Einladung an Experten für Themen und Vorträge bei der Medien- und Fach-Veranstaltung der

LA Auto Show / Soziale Auswirkungen von Autonomie, Konnektivität, Elektrifizierung und Sharing Economy stehen 2019 im Fokus

LOS ANGELES, 5. April 2019 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) hat ihren Call for Speakers zur AutoMobility LATM, ihrem internationalen Medien- und Fachbesuchertreffen, eröffnet. Experten aus unterschiedlichen Disziplinen sind eingeladen, für die AutoMobility LA vom 18. bis 21. November relevante Themen vorzuschlagen. Diese werden in Vorträgen und Diskussionsrunden präsentiert und sollen sich mit den sozialen Auswirkungen von Autonomie, Konnektivität, Elektrifizierung und Sharing Economy befassen. Einsendeschluss ist am 22. April 2019 um 17 Uhr Ortszeit.