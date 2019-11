Los Angeles Auto Show: GridSmartr gewinnt Hackathon der AutoMobility LATM 2019

Konzept aus stabilem Elektroladenetz plus Anreize für kostengünstiges Fahren überzeugt beim Hackathon für smarte Lösungen zum Planen, Modellieren und Maximieren des „elektrischen" Fahrerlebnisses / Siegprämien im Gesamtwert von 20.000 US$ vergeben

LOS ANGELES, 21. November 2019 /PRNewswire/ -- GridSmartr hat den Hackathon der diesjährigen AutoMobility LATM der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) für sich entschieden und gewinnt den Hauptpreis in Höhe von 10.000 US$. Hauptsponsoren des Wettbewerbs sind Amazon Web Services (AWS) und HERE Technologies. SiriusXM Connected Vehicle Services Inc., eine Tochter der SiriusXM Holding Inc., ist Co-Sponsor.