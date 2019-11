Los Angeles Auto Show: Humanising Autonomy siegt beim Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LATM 2019

Unternehmen mit Sitz in London entwickelt internationale Standards bei Lösungen mit Künstlicher Intelligenz / Preisgeld in Höhe von 15.000 US$

LOS ANGELES, 21. November 2019 /PRNewswire/ -- Humanising Autonomy, ein in London ansässiges Start-up aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, hat den mit 15.000 US$ dotierten Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LA™ der Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) gewonnen. Die zum sechsten Mal ausgetragene Top Ten Automotive Startups Competition™ (Top Ten) wurde von PlanetM präsentiert, Co-Sponsor war Plug and Play Tech Center.