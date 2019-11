Los Angeles Auto Show punta l'attenzione sull'elettrificazione

"LADWP è lieto di collaborare con LA Auto Show per creare l'esperienza EV|LA a cui possono iscriversi i partecipanti per usufruire di tour guidati dell'area espositiva e avere altre informazioni sulle opzioni EV disponibili," ha dichiarato Martin L. Adams, Direttore Generale e Ingegnere capo di LADWP. "Per rendere più semplice l'adozione di veicoli elettrici, LADWP sta installando delle infrastrutture di carica in tutta Los Angeles oltre a offrire incentivi per ogni tipo di guidatore di auto elettriche, a prescindere dal reddito, inclusi i nuovi rimborsi per i veicoli elettrici usati, che al momento è di 1.500 dollari."

I partecipanti a LA Auto Show di quest'anno possono avere altre informazioni sui veicoli elettrici e il possesso di veicoli elettrici visitando EV | LA Lounge dalle 10:00 alle 14:00 del 23, 24, 30 novembre e 1 dicembre. In queste ore la EV | LA Lounge, situata nel South Terrace del Los Angeles Convention Center, saranno presentate diverse risorse, tra cui:

Saranno presenti i rappresentanti di LADWP per offrire informazioni sui rimborsi disponibili per i clienti, inclusi i 1.500 dollari di rimborso per i veicoli elettrici usati per i clienti idonei.

Saranno presenti anche i volontari di Plug In America, un'organizzazione no profit, per rispondere alle domande sul possesso di veicoli elettrici in quanto loro stessi sono possessori di veicoli elettrici.

I visitatori potranno inoltre avere informazioni sulle risorse gratuite come il programma PlugStar, che aiuta ad abbinare gli acquirenti di auto non solo con il veicolo elettrico più adatto, ma anche con il rivenditore con una migliore certificazione per la vendita o il noleggio dei veicoli elettrici che sono interessati ad acquistare.

Electrify America presenterà inoltre ai partecipanti il suo nuovo Level 2 Home Charger, oltre alla sua rete di carica CC rapida presentata nello stand nel South Atrium.

Sarà presente anche un team di ricercatori dall'UC Davis Institute of Transportation Studies che offrirà ai partecipanti la possibilità di prendere parte a una ricerca innovativa.

Oltre a poter porre domande e raccogliere informazioni sui veicoli elettrici, possesso di veicoli elettrici e rimborsi, EV | LA Lounge sarà anche il punto di partenza e di arrivo dei Tour EV | LA di quest'anno (disponibili senza costi aggiuntivi per i visitatori di LA Auto Show). Questi tour guidati di 90 minuti presenteranno i veicoli elettrici e ibridi plug-in più recenti nell'area espositiva e quelli disponibili per i test drive in loco. Per partecipare ai Tour EV | LA guidati, i visitatori devono iscriversi in anticipo online; i tour sono disponibili sulla base "primo arrivato, primo servito" (i partecipanti devono aver ricevuto una conferma di partecipazione dalla fiera). Le risorse per un tour di veicoli elettrici guidato dell'area espositivo saranno inoltre disponibili per i visitatori per poter scoprire LA Auto Show senza problemi. Per l'iscrizione a un Tour EV | LA e per le date e orari disponibili, visitare https://laautoshow.com/evla/.

"Le auto elettriche non sono solo il futuro. Ma sono il presente," ha dichiarato Josh Boone, Direttore Esecutivo di Veloz. "LA Auto Show è l'evento principale in California dove i clienti possono vedere, toccare e porre domande sulla gamma completa di auto elettriche presenti sul mercato. La nostra campagna Electric For All punta a far conoscere in modo semplice ai nostri clienti tutto sulle auto elettriche e i relativi vantaggi, pertanto siamo entusiasti di sostenere EV | LA e i tour."

"I clienti continuano a partecipare ai saloni dell'auto come il nostro per scoprire, test drive, e conoscere tutto sulle auto elettriche dagli esperti in un ambiente divertente, comodo e senza pressioni. È dove le impressioni e le decisioni vengono prese," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Con Los Angeles ai primi posti del mercato per l'acquisto auto e veicoli elettrici negli Stati Uniti, il nostro salone è la piattaforma ideale per le marche automobilistiche e i partner EV | LA per educare e ispirare i clienti riguardo i veicoli elettrici e il possesso di veicoli elettrici."

Tra i debutti di veicoli confermati durante il Press & Trade Days di LA Auto Show, AutoMobility LA™, il 38% saranno veicoli ibridi o elettrici. Audi, Bollinger Motors, Ford, Hyundai, Karma Automotive, MINI, Porsche, Volkswagen saranno tra le marche che presenteranno alla fiera veicoli completamente elettrici o ibridi plug-in. Diverse marche, tra cui Jaguar e Tesla, offriranno quest'anno ai clienti di LA Auto Show la possibilità di confrontare i modelli grazie ai test drive.

Per ulteriori informazioni su LA Auto Show, per acquistare i biglietti e altro sul programma EV | LA, visitare laautoshow.com.

