Los "Autos del Año" del 2020 en todas las categorías

"Por mi parte y por mis conocimientos en el medio, puedo nombrar los mejores autos para el 2020, quizás en algunos me pudiera equivocar si estos en el camino me fallan mi intuición, pero mirando atrás en años anteriores, creo que he dado en la tecla, de cuales han sido los mejores autos para que los compradores tengan conocimiento, de que autos les gusta y si ese modelo ha sido galardonado", dice Enrique.

Explica que cuando selecciona un modelo del año, trata de analizar los detalles del mismo, las pruebas, la historia, la fabricación y varias referencias para poder darle el galardón que ese modelo se merece.

Me gusta estudiar la historia de modelo, su fiabilidad, su valor de reventa y su comportamiento en las carreteras", dice.



Por lo que para tener una decisión y elección precisa ha estado estudiando cada segmento y cada modelo, para dar su opinión de los autos del año del 2020.

Explica que si tomamos como en el mundo de la farándula, en las "revelaciones del año", tenemos entre ellos al Kia Telurride, Hyundai Sonata y Palisade, Chevrolet Corvette, Toyota Supra y el Jeep Gladiator.

Aquí tienen la lista de los Autos del Año por segmento para el 2020:



Sub compacto:

Ganador: Honda Fit por su fiabilidad.

Segundo: Mini Cooper, por su excelente maniobrabilidad y valor de reventa.

Compacto:

Ganador: Volkswagen GTI un auto que emociona al conducirlo.

Segundo: Honda Civic, por fiabilidad y ser el de mayor venta entre los Hispanos.

Sedán mediano:

Ganador: Hyundai Sonata por su nuevo diseño que emociona.

Segundo: BMW M3 por la emoción de conducirlo. Solo de mirarlo atrae.

Sedán Grande:

Ganador: Kia K900, el que lo pudo conducir sabe porque es el mejor en esta categoría. Le da más por su dinero.

Segundo: Toyota Avalon, uno de los más fiables del mercado con un excelente valor de reventa.



Sedan Grande de Lujo:

Ganador: Lexus LS 500 el mejor desde que salió a la venta. Tiene fiabilidad, valor de reventa y cero problemas.

Segundo: Mercedes Benz Clase S Que le puedo decir de este auto que usted no sepa. Es el objeto del deseo de muchos.

Sport Utility Vehicle (SUV) pequeño:

Ganador: Hyundai Kona, desde su salida es un auto que ha sido un éxito en todo.

Segundo: Honda CRV por historia y fiabilidad merece estar en esta lista.

Sport Utility Vehicle (SUV) Mediano:

Ganador: Toyota RAV4, siempre fiel, productivo, libre de problemas y con buen valor de reventa.

Segundo: BMW X1 por ser un vehículo más emocionante de conducir que otros SUV medianos.

Sport Utility Vehicle (SUV) Grande:

Ganador: Kia Telluride, Desde que salió ha sido un éxito en ventas. Lo probé en las peores condiciones y me encantó.

Segundo: Hyundai Palisade, el hermano del Telluride, luce fantástico y tiene un excelente andar.



Sport Utility Vehicle (SUV) de Lujo:

Ganador: Lexus LX 570, un Toyota Land Cruiser de lujo, aclamado mundialmente, vale todo lo que piden por el.

Segundo: Mercedes Benz Clase G, una pizca menos fiable que el Lexus, pero mundialmente reconocido como uno de los mejores SUV;s de lujo.

Vehículo deportivo:

Ganador: Chevrolet Corvette, con su look tipo Ferrari y su motor central, es sin duda alguna el deportivo del año.

Segundo: Dodge Chalenger, inexplicablemente supero en ventas al Mustang y al Camaro, ademas que su valor de reventa esta entre los mejores.

Pick Up mediana:

Ganador: Toyota Tacoma, lejos y muy lejos la más fiable y de mejor valor de reventa.

Segundo: Jeep Gladiator, para algunos es más fea que la hermana de Quasimodo, para otros es la más linda. Para mí, debe de estar en esta lista.

Pick Up Grande:

Ganador: Ram 1500. Hoy en día, la Ram está en su mejor posición, es la mejor y supera a la Ford F 150 en los gustos Hispanos.

Segundo: Los comparten el Chevrolet Silverado y el GMC Sierra. La Silverado es la de mejor venta entre los hispanos.



Vehículos Híbridos:

Ganador: Toyota Prius, por historia, fiabilidad y valor de reventa es el indiscutible ganador de los híbridos.

Sport Utility Vehicle (SUV) Híbrido:

Ganador: Toyota Higlander Híbrida, no tengo que dar las razones, porque por historia ya saben de porque es la mejor

Minivan:

Ganador: Empate entre el Honda Odyssey y el Toyota Siena. El Kia Sedona le llega un pelín por detrás.

Eléctrico:

Ganador en cada categoría, Los Tesla. No invente con otros modelos ya que los Tesla superan a todos. Audi con el e-tron progresa.

Sobre Enrique Kogan

Enrique Kogan es un periodista argentino afincado en Miami desde 1981 y uno de los nombres más reconocidos en la industria automotriz.

Lleva una trayectoria de más de 35 años en la industria, fue fundador de la revista de Automundo, la cual vendió y ahora es colaborador para los grandes periódicos de la comunidad latina en Estados Unidos y Latinoamérica.

Apasionado del mundo del automovilismo desde la infancia, Enrique Kogan es propietario de Auto News Wire Inc, la cual incluye PurosAutos, PurosViajes y decenas de otros sitios.

Sobre Syndicate Auto News Wire Inc.

Auto News Wire Inc., es la compañía propietaria de más de 100 sitios incluyendo https://www.purosautos.com/ un sitio especializado en automotriz con las últimas noticias, consejos, opiniones de expertos, colaboradores y mucho más del mundo automotriz.

