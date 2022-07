Los Centros de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield of California Promise Health Plan distribuirán mochilas y útiles escolares gratuitos durante julio y agosto

Los artículos para el inicio de las clases ayudan a reducir la presión económica de las familias del condado de Los Ángeles

Todos los eventos se llevarán a cabo al aire libre y el personal seguirá las pautas de seguridad recomendadas para el COVID-19

LOS ÁNGELES, 8 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los planes de salud L.A. Care y Blue Shield of California Promise anunciaron hoy que en julio y agosto distribuirán hasta 33,000 mochilas gratuitas llenas de útiles escolares a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la universidad del condado de Los Ángeles. Este es el tercer año consecutivo en que los dos planes de salud organizan estos eventos para distribuir mochilas.

Los artículos para el inicio de las clases llegan en un momento en el que la creciente inflación está aumentando la presión económica en las familias. Los eventos están abiertos al público y se llevarán a cabo del 9 de julio al 13 de agosto de 2022 en varios lugares de todo el condado de Los Ángeles, incluidos los Centros de Recursos Comunitarios que los dos planes de salud operan conjuntamente. En 6 de los 11 eventos también se distribuirán gratuitamente bolsas con alimentos.

Según un reciente estudio del Centro de Investigación Pew, 7 de cada 10 personas en los Estados Unidos consideran que la inflación es el principal problema al que se enfrenta el país, y el precio actual de muchos artículos ha aumentado a la tasa anual más rápida en cuatro décadas.

L.A. Care y Blue Shield Promise reconocen que este es un momento especialmente difícil para las comunidades de bajos ingresos, y los eventos de regreso a la escuela son el último ejemplo de cómo los Centros de Recursos Comunitarios de los planes de salud están abordando los determinantes sociales de la salud, incluida la seguridad de los ingresos.

"Considerando que una cantidad cada vez mayor de familias se ve afectada por los efectos de la inflación en todas partes, desde el supermercado hasta la gasolinera, nos alegramos de aliviar algunos de los costos derivados del inicio del nuevo año escolar", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Las familias deben enfocarse en preparar a sus hijos para la escuela, y no en qué útiles pueden ahorrar para llegar a fin de mes".

A fin de atender mejor a la elevada cantidad prevista de participantes, 8 de los 11 eventos se llevarán a cabo en lugares que permiten recibir los artículos tanto desde el auto como en las instalaciones. Tres de los eventos tendrán lugar en los Centros de Recursos Comunitarios de Inglewood, Norwalk y Metro L.A. (Koreatown).

"Queremos llevar un poco de tranquilidad a las familias afectadas por el aumento de los costos debido a la inflación, y ofrecer a los estudiantes de todo el condado de Los Ángeles mochilas, alimentos y otros útiles escolares necesarios para ayudar a garantizar un año escolar de grandes logros", dijo el Dr. James Cruz, director médico de Blue Shield of California Promise Health Plan. "En estos eventos todos podrán también informarse sobre los recursos vitales disponibles en nuestros Centros de Recursos Comunitarios que los ayudarán a vivir una vida sana".

Los Centros de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield Promise ofrecen una variedad de clases, programas y servicios gratuitos cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de sus miembros y las comunidades vecinas, lo cual incluye la atención de las necesidades sociales. Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

La siguiente es una lista de eventos por el inicio de clases organizados por L.A. Care y Blue Shield Promise.

Sábado 9 de julio | desde el auto/en las instalaciones

10 a.m. – 2 p.m.

Palomares Park

499 E. Arrow Hwy., Pomona, CA 91767

Viernes 15 de julio | desde el auto/en las instalaciones

10 a.m. – 2 p.m.

Lynwood High School

4050 E. Imperial Hwy., Lynwood, CA 90262

Sábado 16 de julio | desde el auto/en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

10 a.m. – 2 p.m.

Estacionamiento de USC

Lote para visitantes P10 (esquina de Zonal y State St.)

Viernes 22 de julio | desde el auto/en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

10 a.m. – 2 p.m.

Palmdale High School (estacionamiento del campo de fútbol en 20th St. East entre Ave. R y Palmdale Blvd.)

2137 E. Ave. R Palmdale, CA 93550

Sábado 23 de julio | desde el auto/en las instalaciones

10 a.m. – 2 p.m.

Serra Medical Clinic

375 San Fernando Road, Sun Valley, CA 91352

Viernes 29 de julio | desde el auto/en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

10 a.m. – 2 p.m.

East L.A. College (terreno del estadio en 2000 Bleakwood Ave.)

Monterey Park, CA 91754 (esquina de Bleakwood Ave. y W. Floral Dr.)

Sábado 30 de julio | desde el auto/en las instalaciones

10 a.m. – 2 p.m.

El Monte High School

3048 Tyler Ave., El Monte, CA 91731

Sábado 30 de julio | sólo en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

9 a.m. – 1 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en el área metropolitana de Los Ángeles (Koreatown)

1233 S. Western Ave., Los Ángeles, CA 90006

Viernes 5 de agosto | sólo en las instalaciones

10 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en Inglewood

2864 W. Imperial Hwy., Inglewood, CA 90303

Sábado 6 de agosto | sólo en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

10 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en Norwalk

11721 Rosecrans Ave., Norwalk, CA 90650

Sábado 13 de agosto | desde el auto/en las instalaciones

Incluirá la distribución de alimentos

10 a.m. – 2 p.m.

Banning Senior High School

527 Lakme Ave., Los Angeles, CA 90744

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.5 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 450,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Contactos de prensa:

L.A. Care - Penny Griego

(310) 613-8309

[email protected]

Blue Shield Promise- Olga Gallardo

(323) 537-6364

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024104/CRC_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California Promise Health Plan

SOURCE Blue Shield of California Promise Health Plan