Los clientes de Yardi aparecen en el informe Global Real Estate Top 10

SANTA BARBARA, California, September 1, 2018 /PRNewswire/ --

5 de los principales 10 gestores de fondos utilizan software Yardi

La Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (ANREV), en asociación con la European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV) y el National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), han publicado recientemente sus resultados anuales del Fund Manager Survey. El informe identifica a los 10 principales gestores de fondos inmobiliarios que cotizan en todo el mundo y según su región geográfica basándose en los activos totales bajo gestión (AUM).

La encuesta 2018 incluyó a 162 responsables de fondos que representaban unos AUM totales de 2.800 billones de dólares estadounidenses a finales del año 2017, lo que supone un crecimiento de un 11,8% frente a los anteriores 12 meses. Yardi® se complace de que el 50% dentro de los 10 principales gestores de la actualidad utilizan software Yardi. Los clientes de Yardi contabilizan además la mitad de los principales gestores de fondos en cada una de las listas de los AUM de Norteamérica, AUM de Europa y AUM de Asia-Pacífico.

"La encuesta ANREV/INREV/NCREIF proporciona una valiosa referencia industrial anual de la inversión inmobiliaria mundial", explicó Robert Teel, vicepresidente señor de soluciones mundiales de Yardi. "Estamos encantados de que la encuesta de 2018 demuestre la confianza de los clientes en Yardi para proporcionar una solución de gestión de inversión completa para activos inmobiliarios y gestión de fondos, lo que permite una visión en profundidad del rendimiento de la cartera y una información de inversión precisa y a tiempo".

La encuesta ha revelado además que los fondos de pensión son la fuente más destacada de capital inmobiliario de todas las regiones, con fondos de riqueza soberanos y compañías de seguros siendo también fuentes importantes de capital.

Los miembros de la organización pueden acceder a la ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2018 completa.

Acerca de Yardi

Yardi® desarrolla y fabrica software de gestión de propiedad e inversión líder dentro de la industria para todos los tipos y tamaños de compañías inmobiliarias. Creada en el año 1984, Yardi tiene su sede en Santa Barbara, California, y da servicio a sus clientes de todo el mundo. Si desea más información sobre cómo Yardi is Energized for Tomorrow, visite la página web yardi.com.

Acerca de ANREV

ANREV es la asociación de Asia para inversores en vehículos inmobiliarios que no cotizan. ANREV es la principal plataforma de Asia-Pacífico para compartir conocimiento del sector de fondos inmobiliarios que no cotizan. Su objetivo es mejorar la transparencia, profesionalidad y las mejores prácticas a través de la industria, haciendo que los fondos inmobiliarios que no cotizan sean más accesibles y atractivos para los inversores. Si desea más información visite la página web anrev.org.