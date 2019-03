Los compradores de productos de cigarros Swisher que incluyeron ciertas promociones de paquete pueden ser parte de una demanda colectiva

SEATTLE, 8 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Se ha llegado a un Arreglo de demanda colectiva en Podawiltz v. Swisher International Inc., Plaid Pantry, Inc., y Plaid Pantries, Inc., Número de caso 16CV27621. La demanda alega que la campaña publicitaria nacional de cigarrillos (cigarros) Swisher era engañosa. Usted es miembro de la Clase del Arreglo si compró productos de cigarros Swisher con arreglo de las siguientes promociones en cualquier de los cincuenta estados, Distrito de Columbia, y Puerto Rico: "5 for the price of 3"; "3 for the price of 2"; "buy 1 get 1 free"; "buy 4 get 1 free".

Los Miembros de la Clase que presentan un Formulario de Reclamación válido y completo tienen derecho de recibir entre dos y cinco vales, cada uno con valor nominal de $1.00 y fecha de vencimiento de dos años, que pueden ser canjeados al por menor para la compra de productos de cigarros Swisher. Las reclamaciones serán procesadas por orden de llegada, y habrá un límite de $2.5 millones al valor total de dólares de los vales distribuidos conforme a lo establecido en el Arreglo. Para completar el Formulario de Reclamación para recibir los beneficios del Arreglo, visite www.SwisherSweetsSettlement.com, o llame al 1-833-285-1326 o escriba a: Swisher Sweets Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91047, Seattle, WA 98111.

Cualquier Miembro de la Clase que desea no participar en el Arreglo debe presentar su solicitud de exclusión de modo que sea recibida el 19 de julio de 2019, a más tardar. Si se excluye apropiadamente de la Clase de Arreglo, no estará obligado por cualquier fallo u orden que el Tribunal emita en la Acción y no tendrá derecho a los beneficios del Arreglo.

Cualquier Miembro de la Clase que no ha presentado de forma oportuna una solicitud escrita para excluirse del Arreglo, puede oponerse a la equidad, razonabilidad o suficiencia del Arreglo presentando una objeción escrita y enviándola al abogado principal para la Clase: atención: Michael Fuller, OlsenDaines, US Bancorp Tower, 111 SW 5th Ave., Suite 3150, Portland, Oregon 97204, matasellada a más tardar el 19 de julio de 2019.

Para obtener detalles específicos sobre cómo recibir un beneficio, excluirse/presentar una exclusión u oponerse al Arreglo, diríjase a www.SwisherSweetsSettlement.com .

Se llevará a cabo una audiencia el 9 de agosto de 2019 a las 9:00am, ante la Honorable Kathleen M. Dailey, en la Corte de Circuito para el Estado de Oregon para el Condado de Multnomah, tribunal 736, 1021 SW 4th Avenue, Portland, Oregon 97204-1123, para determinar (i) si el Arreglo es equitativo, razonable y suficiente y debería recibir la aprobación final; y (ii) si la solicitud del Abogado de la Clase del Demandante de una concesión de honorarios de los abogados, del reembolso de gastos, y de un premio de incentivo del demandante principal se debe conceder.

Para obtener información adicional, diríjase a www.SwisherSweetsSettlement.com , llame al 1-833-285-1326 o escriba a: Swisher Sweets Settlement, ℅ JND Legal Administration, P.O. Box 91047, Seattle, WA 98111.

