Los consumidores de gas natural de Southern California Gas Company podrían verse afectados por un acuerdo colectivo

LOS ÁNGELES, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ahdoot & Wolfson, PC y el bufete de abogados de Paul G. Kerkorian anuncian la concreción de un acuerdo con la ciudad de Los Ángeles (la "ciudad" o "parte demandada") en relación con una demanda colectiva que señala que la ciudad incluyó, incorrectamente, cargos conocidos como el cargo adicional con fines públicos (Public Purpose Surcharge o "PPS") y la cuota normativa estatal (State Regulatory Fee o "SRF") en el cálculo de los impuestos al usuario de gas natural como servicio público. La demanda sostiene que la ciudad solo puede calcular el monto del impuesto a los usuarios de la ciudad de Los Ángeles con base en la cantidad del gas natural usado, no a partir del PPS y la SRF. La ciudad niega los alegatos y el Tribunal no ha emitido un fallo definitivo en favor de los demandantes ni la parte demandada. En su lugar, las partes convinieron un acuerdo a fin de evitar los gastos y riesgos de continuar con el litigio.

Usted es "miembro de la demanda colectiva" si es consumidor de gas natural de Southern California Gas Company ("SCGC") y la ciudad de Los Ángeles le cobró el impuesto al usuario de gas natural como servicio público (descrito en la factura de gas natural de SCGC en el rubro "Impuesto a los usuarios de la ciudad de Los Ángeles") en un período de facturación que incluya al menos un día a partir del 12 de diciembre de 2012 inclusive y hasta el 12 de abril de 2019.

Como parte del acuerdo, la ciudad ha convenido dejar de cobrar el impuesto a usuarios de la ciudad de Los Ángeles sobre el PPS y la SRF, a menos que dicho impuesto sea aprobado por los votantes en el futuro, si eso llega a suceder. Se calcula que este cambio generará un ahorro fiscal de $6.18 millones. La ciudad también acordó crear un fondo para el acuerdo de $32,500,000 que, después de la deducción de gastos administrativos por el proceso del acuerdo, los pagos por servicios según aprobación del tribunal, el pago a una organización benéfica no lucrativa de nombre Alliance for Children's Rights y honorarios y gastos de abogados que han sido aprobados por el Tribunal, se distribuirá mediante la aplicación de una reducción fiscal (es decir, una cuota reducida del impuesto a los usuarios de la ciudad de los Ángeles para clientes de SCGC sujetos al impuesto a los usuarios de la ciudad de los Ángeles).

Si usted forma parte del acuerdo, puede elegir no hacer nada o bien objetar dicho acuerdo y notificar al Tribunal que usted o su representante legal tienen intenciones de comparecer durante la audiencia final de justicia del Tribunal, o bien excluirse del acuerdo.

El Tribunal celebrará una audiencia en este caso (Lavinsky v. Ciudad de los Ángeles, et al., caso no. BC542245) a las 10:00am del 9 de octubre de 2019 en el Departamento 11 del Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, sito en el 312 de North Spring Street, Los Ángeles, California, 90012. Si usted pertenece a la demanda colectiva puede asistir a esta audiencia y solicitar que se le escuche.

Si desea más información visite www.LAGasTaxSettlement.com o llame al 1-866-680-6140.

FUENTE Ahdoot & Wolfson, PC and the Law Offices of Paul G. Kerkorian

SOURCE Ahdoot & Wolfson, PC and the Law Offices of Paul G. Kerkorian